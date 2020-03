Novosel: Uh, muzej s trofejima je preživio, stradala je tek slika

Nedjeljni potres u Zagrebu zabrinuo je brojne stanovnike glavnoga grada Lijepe naše. Nažalost, on je donio i jednu ljudsku žrtvu, dok su štete u samom centru grada goleme. A baš u strogom centru Zagreba žive i dvije ikone hrvatskog sporta Mirko Novosel i Ćiro Blažević.

- Živim na Strossmayerovom trgu, a ovoga me bilo strah cijeli život - rekao nam je Novosel i nastavio:

- Zidovi su izdržali, ali je otpalo malo žbuke. Muzej u kojemu su moje slike, trofeji i medalje je također 'preživio'. Stradala je samo jedna slika koja se razbila.

Novosel kaže da ga je dobro protreslo u nedjelju ujutro.

- Baš je žestoko zatreslo. Stan je na kraju ipak dobro prošao i vratili smo se u njega. Spavali smo doma. Nije da se bojim novog potresa. O tome u ovom trenutku i ne razmišljam - kaže Novosel.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

A što o cijeloj priči kaže Ćiro Blažević?

- Kako sam doživio potres? Ma ja ga uopće nisam doživio, meni je cijeli moj život potres, haha. Ma kod mene nije bilo nikakve panike. Pa sine, tko bi više paničario u mojim godinama? Ja sam svoju misiju završio, već dugo živim, sada se samo brinem za djecu i unučad. Ali, čovjek nikada ne može biti ravnodušan, pa tako ni ja nisam nakon svih ovih strahota koje su pogodile Zagreb i Hrvatsku - rekao je Ćiro Blažević, pa nastavio:

- Šteta? Pa ima svega, ali to je sada nebitno. Pukao mi je zid, popadale su mi slike i čaše, ali ne zamaram se ja potresom. Sine, samo korona, ona je je..na. Ma kakav potres, on je mala beba u odnosu na ovaj virus koji je prijetnja cijelom čovječanstvu. Pamtim puno toga, ali ova korona je nešto najopasnije što se svima nama moglo dogoditi. Nikakvi potresi, samo me korona plaši.