Nowitzki: Tučem po sladoledu svaki dan, pa dobio sam 7 kila!

Njemački košarkaš Dirk Nowitzki (40) nakon ove sezone otišao je u zasluženu mirovinu.

Iza njega je 21 sezona u NBA ligi, a zbog godina više nije mogao pratiti tempo. Kroz godine je postao legenda Dallasa s kojima je osvojio i prsten, a sada uživa u mirovini. U razgovoru za radio The Fan otkrio je što se promijenilo sad kada više nema napornih treninga i utakmica.

Foto: USA TODAY SPORTS

- Jedem sladoled skoro svaki dan. Isprobao sam neka odijela i više mi ne pristaju. Dobio sam vjerojatno sedam kila. Iskreno, nisam vježbao ni jedanput od posljednje utakmice - priznao je brutalno iskreni Dirk.

Nije mu bilo lako donijeti odluku o završetku karijere.

Foto: HANS DERYK/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Bila je to teška sezona za mene. Mislim da puno ljudi to nije primijetilo, ali na trenutke sam se dosta mučio, dosta me boljelo za vrijeme utakmica. Jednostavno, više mi nije bilo zabavno kao nekad - rekao je Nowitzki.

Pitali su ga da jednom riječju opiše kakav je osjećaj biti u mirovini.

- Olakšanje! - ispalio je jedan od najboljih europskih košarkaša ikad.