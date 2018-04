Nude nagradu: Četvrtoligašu s Hvara ukrali su sretne dresove

Nepoznati počinitelj(i) otuđili su nam devet dresova koji su se nalazili na sušilu ispred prostorija kluba. Budući da su to sretni dresovi u kojima još nismo izgubili drugi dio sezone, nudimo prigodnu nagradu za bilo kakvu informaciju, javili su iz Nogometnog kluba Hvar.

Ni pet dana poslije dresovima nije bilo ni traga.

- Naručili smo nove, onoliko koliko ih je nestalo - javio nam se Prošper Carić, predsjednik kluba, i dodao:

- To je bilo nakon 23:30, dotad je oružar zadnji put bio u klubu. On je to stavio sušiti ispred prostorije gdje su nam svlačionice. Ujutro, kad je došao u 7, nije ih više bilo. To nije prvi put da sušimo dresove vani, ali nikad ništa nije nestalo.

Hvar se natječe u 1. ligi Splitsko-dalmatinske županije, četvrtom rangu našega nogometa, i u ukradenim dresovima pet utakmica nije izgubio. Ali i u novim je krenuo sretno, osvojivši vrijedan bod prošli vikend u borbi za ostanak.

- U blizini su hosteli, oko igrališta ih je dva-tri. Odsjeli su tu mladi, vjerojatno iz Engleske. Moguće je su ih vidjeli i uzeli za suvenir, ne mislim da je netko namjerno išao nama krasti - kaže Carić.

Možda bi ljudima u klubu najpametnije bilo otvoriti suvenirnicu s dresovima da im ne bi nestajala oprema.

- O tomu smo mi razmišljali i prije nego što su nam ukrali dresove - zaključio je predsjednik NK Hvar.