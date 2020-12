Sjajni bh. košarkaš Jusuf Nurkić (26) sprema se za novu NBA sezonu s Portlandom, a u intervjuu za Basketball Network otkrio je neke stvari iz privatnog života, ali i nekim izjavama nasmijao gledatelje tog YouTube kanala.

- Prije, kad bi bio visok, bez obzira što možeš i znaš s loptom, bio si centar. Sad te gledaju i pitaju što još možeš s loptom. Pogledajte Kevina Duranta. KD da je rođen u BiH, ili u nekim susjednim zemljama, bio bi sigurno centar. Nema šanse da bi igrao ono što igra u NBA ligi. To je jednostavno način kojim se radi na Balkanu - kazao je centar Portlanda i donedavni suigrač našeg Marija Hezonje.

Bivši igrač Cedevite košarku je počeo igrati tek s 14 godina, a već nekoliko godina kasnije dogurao je do NBA lige.

- Bilo je to baš ludo putovanje. Košarku sam počeo trenirati 2009. Dakle, ne igrati, nego trenirati. Imao sam 14 godina. Već u sezoni 2014/15. bio sam u NBA-u. Prvi klub bio mi je Zlatorog Laško iz Slovenije i ništa mi nije bilo jasno u tom profesionalnom sportu i životu. Trenirao sam pet puta dnevno, išao u školu, puno toga se tad događalo. Dođe trenutak kad se zapitaš stigneš li sve to. Bio sam daleko od kuće, sedam sati vožnje od Tuzle do Laškog. Kultura je drugačija, nije druga vremenska zona, ali ideš u zemlju koja priča drugačiji jezik, tu su drugačiji ljudi, a prije toga nikad nisi napustio dom. To je vjerojatno najveći šok - rekao je Nurkić i nastavio:

- Zašto sam počeo? Nemam pojma. Jednog dana je Enes Trnovčević došao u moj dom i rekao da sam najbolji dječak u generaciji 1994. u BiH. Gledao sam i nisam mogao vjerovati. On je stvarno bio siguran da ću jednog dana biti u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta. Ni danas mi nije jasno kako je to znao.

Kruži priča da je Nurkićev otac jednom prilikom u kafiću prebio 14 ljudi i da je baš zbog toga Trnovčević čuo za Jusufa i odlučio ga potražiti.

- Prebio je 14 ljudi, to je istina. Trnovčević je to pročitao u novinama i našao me. Baš luda priča, ali jednostavno je tako bilo suđeno.