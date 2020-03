Nurkić opet na parketu: Želim zaplakati, ali suzdržat ću se...

Nakon dugog oporavka najbolji se bosanskohercegovački košarkaš vraća na parket. Jusuf Nurkić (25) prošle je godine slomio nogu u jednoj utakmici NBA-a, a napokon je dočekao povratak na parket. Naravno, prvo je odradio treninge, a očekuje se i povratak u igru 15. ožujka protiv Huston Rocketsa.

Foto: Isaiah J. Downing

Nakon treninga je Jurkić izjavio:

- Teško je. Puno mi se toga vrti u glavi. Dugo me nije bilo. Želim plakati, ali neću. Jednostavno se puno toga događa. Bit ću ponovno na parketu, moj će broj biti opet prozvan. Jednostavno, spreman sam natjecati se. Prošlo je 11 mjeseci, skoro godinu dana, ali ništa se nije promijenilo. Lopta, obruč, parket, sve je ostalo isto. Samo želim igrati i skinuti taj teret s leđa - rekao je američkim novinarima nakon jednoga od treninga Portlanda.

