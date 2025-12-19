Obavijesti

INSPIRATIVNA PRIČA

O šahistu Ivanu Močiću (12) snimili dokumentarac: 'Ovo je stvarni život hrabrog dječaka'

Piše Petar Božičević,
O šahistu Ivanu Močiću (12) snimili dokumentarac: 'Ovo je stvarni život hrabrog dječaka'
Šibenik: Proglašenje najboljih sportaša Šibenika za 2025. godinu | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Meni je kao autoru važno da film prenosi emociju i da pokažemo stvarni život jednog hrabrog dječaka. Na šibenskoj premijeri bilo je vrlo emotivno, a ovo je prava božićna, obiteljska priča, kaže redatelj Tomislav Krnić

Ivano Močić (12) iz Šibenika postiže sjajne uspjehe u šahu, unatoč teškoj bolesti i brojnim operacijama. Jedan je od najperspektivnijih mladih igrača u Hrvatskoj, a o njemu je HRT snimio dokumentarni film pod nazivom "Ivano - 64 polja uspjeha". Dojmove je podijelio scenarist, redatelj i scenarist Tomislav Krnić

Kako ste došli na ideju snimanja dokumentarnog filma?

- Ivana sam pratio neko vrijeme na društvenim mrežama i shvatio sam da je jako dobar šahist, ali nisam znao da ima problem s nogom. Moja supruga je surađivala s njegovim ocem, ukazala mi je na cijelu priču i upoznala nas. Bili su zainteresirani da snimimo film i ispričamo njihovu priču. Krenulo je prije dvije godine, napisao sam scenarij i prijavio ga na natječaj na HRT. Prošle godine smo počeli snimati u srpnju i završili u kolovozu ove godine - započeo je Krnić.

Kako je prošlo snimanje, je li bilo kakvih problema, kako se snašao Ivano?

- Već je imao iskustva sa snimanjem i nije imao nikakvu tremu pred kamerama. S cijelom obitelji Močić sam postao dobar prijatelj i snimanje je proteklo u prijateljskoj i obiteljskoj atmosferi. Kako bi ostalo ugodno i intimno, imao sam malu ekipu oko sebe. Tomislav Rupić (autor glazbe i montažer) i Doris Kramarić (producentica) su mi puno pomogli, zato je film ostao tako obiteljski i intiman. 

Kako je obitelj proživljavala snimanje i kako su se snašli pred kamerama?

- Nije im to bilo prirodno, u početku nisu bili naviknuti, ali su bili voljni da se ta priča ispriča onakva kakva jest, da se ne uljepšava. Da ne pokušavamo napraviti idilu od njihovog života, a ja sam htio napraviti film koji je stvaran. Izazovno je bilo što im je život bio neizvjesan i čekali su termin operacije Ivana. Jedno vrijeme smo živjeli iz dana u dan, čekajući kad će ga pozvati na operaciju. To je važan dio filma jer pokazuje Ivanovu borbu, njegov dio života u kojem se brine o svom zdravlju. Svakih nekoliko godina mora na operaciju. Snimati u bolnici dijete prije i poslije operacije, to je bilo izazovno. Hvala cijelom timu ortopedije na KBC Rebru. 

Jeste li zadovoljni s finalnim proizvodom?

- Meni je kao autoru važno da film prenosi emociju i da pokažemo stvarni život jednog hrabrog dječaka. Film je imao šibensku premijeru, svi smo iz Šibenika - cijeli autorski tim i obitelj Močić. Reakcije u Šibeniku su bile vrlo emotivne, cijele publike, a ja sam kao autor bio zadovoljan. Emocija je najbrži put do gledatelja. Zanima me kako će reagirati zagrebačka publika; 23.prosinca je i televizijska premijera, a ovo je uzbudljiv kraj godine za cijelu ekipu. Promatramo kakva će biti reakcija šire publike, a ovo je dobar način za završiti godinu. Njihova priča je prava božićna priča. Priča je o obitelji, koliko je važna ona da dijete uspije - zaključio je Krnić.

Šibenik: Ivano Močić, 10-godišnjak koji je šahovski genije
Šibenik: Ivano Močić, 10-godišnjak koji je šahovski genije | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Dokumentarni film donosi intiman portret obitelji Močić, a sniman više od godinu dana. Otkriva svijet talenta, ustrajnosti i ohrabruje djecu da fokus s hendikepa prebace na ono što vole - umjetnost, sport, znanost. Ivano je otkrio da mu cilj postati šahovski velemajstor, a istaknuo je i šah kao sport koji bi svakome predložio jer razvija mozak i nije fizički. 

Premijera filma održat će se 20. prosinca u Cinestar Cinemasu u Branimir Centru, a prisustvovat će autori filma, obitelj Močić, producenti, suradnici te uzvanici iz kulturnog, političkog i javnog života. Televizijska premijera bit će na HRT-u 1 u utorak, 23. prosinca. 

