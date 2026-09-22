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Običan kamen postao senzacija u Turskoj jer je na njemu sjedio Salah! Navijači ga čak i ljube

Piše 24sata,
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Običan kamen postao senzacija u Turskoj jer je na njemu sjedio Salah! Navijači ga čak i ljube
Foto: instagram
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Obožavatelji i turisti počeli su masovno dolaziti na tu lokaciju kako bi pronašli točan kamen i rekreirali pozu svog idola za fotografije. Mjesto je postalo toliko popularno da su ljudi počeli čekati u redovima

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Moć društvenih mreža i status sportskih zvijezda ponekad rezultiraju potpuno neočekivanim situacijama. Najnoviji primjer dolazi iz Turske, gdje je jedan sasvim običan kamen postao mjesto okupljanja nogometnih navijača, a sve zbog egipatskog napadača Mohameda Salaha.

Novi idol u Trabzonu

Nakon što je u ljeto 2026. godine prešao u turski klub Trabzonspor, Salah je brzo postao miljenik lokalnih navijača. Njegov utjecaj na terenu je očit, posebno nakon što je zabio gol u nekoliko važnih utakmica, uključujući i impresivan hat-trick protiv Galatasaraya. No, prava senzacija dogodila se potpuno slučajno izvan terena. Tijekom opuštenog posjeta visoravni Kürtdere u provinciji Trabzon, Salah se fotografirao sjedeći na jednom ovećem kamenu okruženom prirodom.

Ta naizgled beznačajna objava na društvenim mrežama pokrenula je nevjerojatan trend. Obožavatelji i turisti počeli su masovno dolaziti na tu lokaciju kako bi pronašli točan kamen i rekreirali pozu svog idola za fotografije. Mjesto je postalo toliko popularno da su ljudi počeli čekati u redovima, a kamen je dobio simpatičan nadimak Salahtaši ili Salahov kamen. Zanimanje je naraslo do te mjere da je postavljen i veliki znak s natpisom Salah Yaylasi, što u prijevodu znači Salahova visoravan. Lokalni turski mediji neprestano izvještavaju o tome kako je Salah nesvjesno pretvorio kamen u turističku atrakciju, a razne platforme čak izrađuju vodiče koji posjetiteljima olakšavaju pronalazak ove sada već kultne lokacije.

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Viralni hit na internetu

Poznata britanska platforma SPORTbible, koja slovi za jednu od najvećih online zajednica ljubitelja sporta na svijetu i koja se može pohvaliti s više od jedanaest milijuna pratitelja samo na Facebooku, podijelila je kompilaciju videa s ovog novog odredišta. Snimka prikazuje ljude različitih uzrasta, mnoge u nogometnim dresovima, kako se izmjenjuju sjedeći na kamenu pored potoka u zelenoj dolini.

Ono što je najviše nasmijalo internet je razina predanosti pojedinih navijača. U videu se jasno vidi kako jedan od posjetitelja doslovno prislanja usne i ljubi mjesto gdje je legendarni nogometaš sjedio. Takve scene izazvale su lavinu reakcija na društvenim mrežama, a objava je ubrzo prikupila velik broj pregleda i komentara.

Pratitelji su u komentarima istaknuli pomalo komičnu apsurdnost cijele situacije. Mnogi su pisali da su ljudi doista čudna bića, dok se jedan korisnik zapitao mora li stopa nezaposlenosti u Turskoj biti iznimno visoka kada ljudi imaju vremena za ovakve izlete na planinu. Neki su u šali primijetili kako se upravo na ovakav način stvaraju religije, dodavši da je pomalo bizarno promatrati takvu opsesiju i ljubljenje običnog komada stijene. Bilo je i onih koji su u svemu vidjeli pozitivnu stranu, zaključivši da je Salahov efekt jednostavno predivan i da ovakve situacije pokazuju čistu ljubav obožavatelja prema omiljenom igraču.

*Uz korištenje AI-ja

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