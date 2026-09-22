Običan kamen postao senzacija u Turskoj jer je na njemu sjedio Salah! Navijači ga čak i ljube

Moć društvenih mreža i status sportskih zvijezda ponekad rezultiraju potpuno neočekivanim situacijama. Najnoviji primjer dolazi iz Turske, gdje je jedan sasvim običan kamen postao mjesto okupljanja nogometnih navijača, a sve zbog egipatskog napadača Mohameda Salaha.

Novi idol u Trabzonu

Nakon što je u ljeto 2026. godine prešao u turski klub Trabzonspor, Salah je brzo postao miljenik lokalnih navijača. Njegov utjecaj na terenu je očit, posebno nakon što je zabio gol u nekoliko važnih utakmica, uključujući i impresivan hat-trick protiv Galatasaraya. No, prava senzacija dogodila se potpuno slučajno izvan terena. Tijekom opuštenog posjeta visoravni Kürtdere u provinciji Trabzon, Salah se fotografirao sjedeći na jednom ovećem kamenu okruženom prirodom.

Ta naizgled beznačajna objava na društvenim mrežama pokrenula je nevjerojatan trend. Obožavatelji i turisti počeli su masovno dolaziti na tu lokaciju kako bi pronašli točan kamen i rekreirali pozu svog idola za fotografije. Mjesto je postalo toliko popularno da su ljudi počeli čekati u redovima, a kamen je dobio simpatičan nadimak Salahtaši ili Salahov kamen. Zanimanje je naraslo do te mjere da je postavljen i veliki znak s natpisom Salah Yaylasi, što u prijevodu znači Salahova visoravan. Lokalni turski mediji neprestano izvještavaju o tome kako je Salah nesvjesno pretvorio kamen u turističku atrakciju, a razne platforme čak izrađuju vodiče koji posjetiteljima olakšavaju pronalazak ove sada već kultne lokacije.

Viralni hit na internetu

Poznata britanska platforma SPORTbible, koja slovi za jednu od najvećih online zajednica ljubitelja sporta na svijetu i koja se može pohvaliti s više od jedanaest milijuna pratitelja samo na Facebooku, podijelila je kompilaciju videa s ovog novog odredišta. Snimka prikazuje ljude različitih uzrasta, mnoge u nogometnim dresovima, kako se izmjenjuju sjedeći na kamenu pored potoka u zelenoj dolini.

Ono što je najviše nasmijalo internet je razina predanosti pojedinih navijača. U videu se jasno vidi kako jedan od posjetitelja doslovno prislanja usne i ljubi mjesto gdje je legendarni nogometaš sjedio. Takve scene izazvale su lavinu reakcija na društvenim mrežama, a objava je ubrzo prikupila velik broj pregleda i komentara.

Pratitelji su u komentarima istaknuli pomalo komičnu apsurdnost cijele situacije. Mnogi su pisali da su ljudi doista čudna bića, dok se jedan korisnik zapitao mora li stopa nezaposlenosti u Turskoj biti iznimno visoka kada ljudi imaju vremena za ovakve izlete na planinu. Neki su u šali primijetili kako se upravo na ovakav način stvaraju religije, dodavši da je pomalo bizarno promatrati takvu opsesiju i ljubljenje običnog komada stijene. Bilo je i onih koji su u svemu vidjeli pozitivnu stranu, zaključivši da je Salahov efekt jednostavno predivan i da ovakve situacije pokazuju čistu ljubav obožavatelja prema omiljenom igraču.

*Uz korištenje AI-ja