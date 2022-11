Obiđite stadione SP-a: Jedan su podigli od brodskih kontejnera, finale u gradu koji nije dovršen

Društvo s milijunima dolara u džepu stiglo je u Ženevu i predsjedniku Fife Seppu Blatteru (86) predalo knjigu obojenu u katarsku zastavu. U njoj su, u 20 poglavlja, naveli kako će izgledati Svjetsko prvenstvo 2022. ako ga oni budu organizirali. I ponudu su dobili. Na prvom Mundijalu na Bliskom istoku, koji se prvi put neće igrati na ljeto, nego pred kraj godine, sudjeluje i Hrvatska.

- Trenutak predaje ove knjige povijesni je za katarski narod. Njome predstavljamo san svakoga Katarca, da nogomet dovede svijet u naše domove - pomalo teatralno govorio je šeik Mohammed bin Thani, prvi čovjek katarske kandidature za domaćinstvo SP-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Gigantski Modrićev plakat u Dohi

Dvanaest godina poslije, u iščekivanju da najveći nogometni festival krene, Blatter je u razgovoru za švicarski Tages Anzeiger priznao da je odluka o dodjeli domaćinstva Kataru bila: pogreška.

- Jasno mi je da je Katar pogreška, izbor je bio loš. Izvršni odbor zapravo se složio da bi Rusija trebala dobiti Svjetsko prvenstvo 2018., a SAD 2022. Bila bi to gesta mira da su dva politička protivnika jedan za drugim bili domaćini SP-a. Zahvaljujući četirima glasovima Platinija i njegova tima, otišlo je u Katar. To je istina - kazao je Blatter i dodao:

- To je premala zemlja. Nogomet i Svjetsko prvenstvo preveliki su za to. Platini mi je rekao da je pozvan u Elizejsku palaču gdje je tadašnji francuski predsjednik Sarkozy upravo bio ručao s katarskim prijestolonasljednikom. Rekao je: "Vidite što vi i vaši kolege možete učiniti za Katar kad se bude dodjeljivalo Svjetsko prvenstvo". Naravno, radilo se i o novcu. Šest mjeseci kasnije, Katar je od Francuza kupio borbene avione za 14,6 milijardi dolara.

Foto: PA Images, Reuters/PIXSELL, 24sata

No Fifa odluku nije mijenjala, a vrhuška nogometnog svijeta slila se u Dohu na spektakularan turnir u maloj azijskoj državi. Organizacija je stajala astronomskih 220 milijardi dolara, 19 puta više nego za prošli SP, pri čemu je na stadione potrošeno između šest i pol i 10 milijardi dolara. Velika većina novca otišla je na popratnu infrastrukturu.

Nogometašima i navijačima sasvim sigurno neće biti vruće. Svih osam stadiona bit će klimatizirano, ni na jednom neće biti više od 27 stupnjeva. Hladit će se igrači na terenu, ali i gledatelji na tribinama. Što i nije čudno, u Kataru su i neki dijelovi grada klimatizirani... Niti jedan stadion neće biti udaljen od drugog više od sat vremena vožnje.

Organizatori su objavili spektakularne snimke dronom u kojima možete vidjeti vanjštinu stadiona i njihovu utrobu, kao i tribine i teren.

Točne lokacije svih stadiona pogledajte na Google kartama OVDJE.

Foto: SofaScore za 24sata

Pozornica za finale u gradu koji se još gradi

Lusail je najveći katarski stadion, a otvoren je prije godinu dana. Može primiti 80.000 ljudi, na njemu će se igrati i finale, a gradili su ga četiri i pol godine. Nakon SP-a smanjit će mu kapacitet na 20.000 ljudi, a od građevinskih materijala uložit će u trgovine, kafiće, sportske centre, čak i zdravstvenu kliniku.

Stadion se nalazi u Lusailu 23 kilometra sjeverno od središta Dohe u kojem trenutačno živi oko 200.000 ljudi, ali još nije dokraja izgrađen. Naime, procjenjuje se da će imati infrastrukturu za 450.000 ljudi od kojega će stalnih stanovnika biti 250.000, a ostalo uredski radnici i trgovci.

Foto: SUHAIB SALEM

Foto: IBRAHEEM AL OMARI/REUTERS

Nomadski šator s hotelom za premijeru Hrvatske

Drugi najveći stadion Al Bayt u gradu Al Khoru prima 60.000 ljudi, energetski je samoodrživ, a izgledom podsjeća na tradicionalni nomadski šator. U utrobi stadiona nalazi se i hotel s balkonima koji imaju pogled ravno na nogometni teren. Neloše za one koji si to mogu priuštiti, a na ovom stadionu igrat će se, uz utakmicu otvorenja 20. studenog, i prva utakmica Hrvatske na SP-u protiv Maroka, ali i jedna osmina finala, četvrtfinale i polufinale. Travnjak su postavili za manje od sedam sati što je, kažu, svjetski rekord.

Foto: Adam Davy

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Lego stadion koji će razmontirati i podijeliti

Stadion 974 pored Dohe ušao je u nogometnu povijest. To je prvi montažni stadion u povijesti na kojem će se igrati utakmica Svjetskog nogometnog prvenstva. Sagradili su ga od brodskih kontejnera, a nakon prvenstva će ga razmontirati te će se ti isti kontejneri iskoristiti za gradnju drugih sportskih objekata. Kapacitet mu je 40.000 sjedećih mjesta. Katarani na taj način žele riješiti problem koji pogađa više-manje sve zemlje organizatore najvećih sportskih natjecanja. A problem je taj što nakon natjecanja učiniti s tim objektima.

Cijena njihove izgradnje košta i do pola milijarde eura, a kad sportaši odu stadioni godinama uglavnom propadaju i nemaju više nikakvu namjenu dok istovremeno crpe golemi novac za kakvo-takvo održavanje. Stadion 974 neće imati takvih problema. Nakon što se rastavi, na njegovu će mjestu biti prelijepi park. Svaki kontejner korišten u izgradnji dovezli su na brodu, a stadion su slagali kao lego set. Kontejnere su iskoristili i za sanitarne čvorove, štandove za hranu i piće, prodaju suvenira... Na montažnom zdanju igrat će se nekoliko utakmica u skupinama te jedna četvrtfinalna utakmica.

Foto: MARKO DJURICA/REUTERS

Foto: Christian Charisius/DPA

Nogometni dom inspiriran tradicionalnom kapom

Stadion Al Thumama nalazi se u blizini zračne luke u istoimenom gradu, kapaciteta je 40.000 mjesta. Inspiraciju za dizajn pronašli su u tradicionalnoj muslimanskoj kapi za dječake i muškarce imena taqiyah. Stadion je otvoren 22. listopada prošle godine finalom katarskog kupa u kojem je Al Sadd sadašnjeg Barcelonina trenera Xavija na penale pobijedio Al Rayyan.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Foto: MOHAMMED DABBOUS/REUTERS

Školjka s pogledom na more za okršaj s Kanadom

Poljudska školjka za ovo je "mala beba". Školjka stadiona Khalifa International je spektakularna, na nju se može doći čak i vodenim taksijem. Kapacitet joj je 45.416 mjesta, a smještena je na samoj obali. Svaki će gledatelj sa svog mjesta na tribinama imati pogled i na teren i na - more. Možda će to odgovarati nekim našim reprezentativcima koji su porijeklom iz Dalmacije. Baš će Khalifa, naime, ugostiti utakmicu Hrvatske i Kanade u drugom kolu.

Foto: John Sibley/REUTERS

Foto: MOHAMMED DABBOUS/REUTERS

Usred studentskog grada već smo igrali

"Vatreni" su na stadionu Education City trebali igrati još u ožujku 2020. protiv Portugala i Švicarske i tako se upoznati s infrastrukturom za Svjetsko prvenstvo, ali sve je poremetila pandemija korona virusa pa je turnir otkazan. Stadion su upoznali godinu dana poslije u prijateljskim utakmicama protiv Slovenije (1-1) i Bugarske (2-1).

Inače, stadion se nalazi u gradu Al Rayyanu, a ime mu otkriva kako se nalazi u blizi nekoliko sveučilišnih kampusa. Njegov će kapacitet od 45.350 smanjiti na 25.000 mjesta. Bayern je tamo postao svjetski klupski prvak 2020.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Gigantski ekran i mjesto derbija s Belgijom

Stadion Ahmad bin Ali već je postojao, ali doživio je "sitne" promjene. Kapacitet mu se s 21.282 mjesta povećao na 44.740, a obavija ga multimedijalna fasada, na kojoj će 24 sata na dan trajati program vezan uz SP. A nakon završetka turnira skinut će gornji dio tribina i donirati slabije razvijenim zemljama. Kao i sa svih drugih stadiona. Tu će se igrati derbi skupine "vatrenih", okršaj protiv Belgije u trećem kolu.

Foto: Christian Charisius/DPA

Foto: Christian Charisius/DPA

Nogometna jedrilica s pomičnim krovom

Stadion Al Janoub se nalazi u srcu urbane zone grada Al Wakrah južno od Dohe, drugi je stadion dovršen za ovo Svjetsko prvenstvo nakon renovacije Khalife Internationala. Inspiriran je tradicionalnim jedrilicama dhow i, kažu organizatori, na tribinama ćete imati osjećaj kao da ste na brodu. Stadion ima pomičan krov i može klimatizirati tribine na 18 stupnjeva Celzijevih, a teren na 20. Ako uzmete u obzir da će temperatura zraka biti 30-ak stupnjeva, nije loše...

Foto: Balkis Press/ABACA/ABACA

Foto: Christian Charisius/DPA

Druga strana medalje: Tisuće žrtava

Radnici iz Indije, Pakistana, Nepala, Bangladeša i Sri Lanke, među ostalima, posljednjih godina rade na gradilištima za Svjetsko nogometno prvenstvo 2022. u Kataru. Najmanje 6500 stranih radnika umrlo je u Kataru od trenutka kad im je dodijeljeno domaćinstvo svjetskog prvenstva, izvijestio je britanski Guardian u veljači prošle godine. Amnesty International, pak, iznio je podatak da ih je u tom razdoblju stradalo čak 15.000, i to samo onih radnika koji nisu iz Katara.

Otkako je bogata arapska država dobila domaćinstvo Mundijala u prosincu 2010., prosječno je 12 migrantskih radnika poginulo svaki tjedan priprema za spektakularni nogometni događaj koji se održava od 20. studenog do 18. prosinca. Radi se o službenim podacima iz spomenutih pet zemalja, no neslužbene bi brojke preminulih mogle biti i veće jer u izvještaj nisu uključeni podaci o državljanima drugih zemalja poput domaćina Katara, Filipina ili Kenije. Osim toga, to je brojka do druge polovice 2020.

Foto: Ray Collins./NEWS SYNDICATION

Katar je za Svjetsko prvenstvo izgradio sedam novih stadiona, ali i desetke drugih projekata poput novog aerodroma, cesta, sustava javnog prijevoza, hotela, navijačkog kontejnerskog i šatorskog naselja i čitavoga novog grada Lusaila koji će ugostiti finale.

- U izvještajima o smrti nije navedeno gdje su radili, ali mnogi od njih radili su upravo na infrastrukturi za Svjetsko prvenstvo. Ti migrantski radnici došli su samo zato što je Katar dobio domaćinstvo - kaže Nick McGeehan, direktor u tvrtki FairSquare Projects, specijaliziranoj za prava radnika u zemljama Arapskog zaljeva.

Foto: Bernd Von Jutrczenka/DPA

Što se izravno izgradnje stadiona tiče, 37 radnika umrlo je na gradilištima, kažu u organizacijskom odboru. U Kataru, državi od 2,7 milijuna ljudi, u zadnjih desetak godina radilo je čak dva milijuna inozemnih radnika. Mnoge obitelji umrlih i dalje se bore za novčane naknade za gubitak, a službenih obdukcija najčešće nema. Kao uzroci smrti spominju se problemi sa srcem i disanjem, gušenje, pad s visine ili strujni udar.

U Fifi su svjesni kako je stradavanje radnika na gradilištima uobičajena pojava, koliko god teška bila, ali i kažu kako je broj smrtnih slučajeva puno manji u Kataru nego na drugim većim projektima sličnog tipa u svijetu.

Prognoziraj pobjednika SP-a i osvoji reprezentativni dres Luke Modrića! Klikni OVDJE.

Najčitaniji članci