Obožavatelj žicao Ćorića dres: Dinamov ga dragulj oduševio

Nogometaši zagrebačkog Dinama upisali su i treću pobjedu na startu prvenstva nakon što su na stadionu Maksimir porazili Istru 1961 sa 4-1. Oršić je bio siguran s bijele točke te je već u 11. minuti doveo Dinamo u vodstvo protiv Istre, a debitant Šutalo povećao je vodstvo. U drugom dijelu zabili su Bočkaj i Emreli, a jedini gol za Istru zabio je Bakrar.

POGLEDAJTE VIDEO: Ante Ćorić se oženio

Nakon dvoboja na Dinamovim službenim stranicama društvenih mreža javio se jedan navijač Dinama koji je ispričao čega se uvijek sjeti kad 'plavi' igraju protiv Istre.

"Kopka me nešto već 5 godina. 2017 na utakmici Dinama protiv Istre (5-1), bio sam dodavač lopti i nakon utakmice pitao sam Ćoru za dres, a on mi je rekao da je već nekom obećao i da će mi sljedeći puta dati. Sljedeći put se nikad nije desio, prijatelj me već pet godina zaje*ava za taj trenutak i pita "Kad će taj dres od Ćorića?" I kad a god Dinamo igra s Istrom sjetim se tog frenda. Ćora reagiraj, dres", napisao je korisnik Ivan, a Ante Ćorić mu je u komentaru odgovorio:

"Javi se u direct, ide dres šefe. Samo reci koji klub".

Podsjetimo, Ćorić trenutačno igra za Romu dok je prethodne sezone proveo na posudbi u Zurichu. U Dinamu je proveo četiri godine te je odigao 102 utakmice i zabio 15 golova, a na posudbama je bio u Almeriji, VVV Venlu i ljubljanskoj Olimpiji. Za hrvatsku reprezentaciju debitirao je 2016., a ukupno je odigrao četiri utakmice.

Najčitaniji članci