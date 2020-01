Obranom do povijesne pobjede: Izolirale smo ključnu igračicu

Obranom sam silno zadovoljan. Cure su bile fantastične. Utakmica je krenula malo nervozno, obostrano, ali to je i shvatljivo. Međutim, nismo gubili koncentraciju u obrani, zaustavili dvije najbolje njihove igračice i tu smo napravili posao, rekao je izbornik hrvatskih vaterpolistica Marijo Ćaleta nakon važne pobjede protiv Srbije (9-8).

Hrvatske vaterpolistice su došle do povijesne pobjede koja ih je gurnula na korak od četvrtfinala Eura. Ovo je našim vaterpolisticama treća pobjeda na velikim natjecanjima, a do sad smo samo pobjeđivali Turkinje. No to su bile utakmice za konačni poredak.

Foto: HVS

- Ma, nije bitno ni tko je dao, a tko nije, važno je da smo pobijedile. No, vidjelo se da su me baš čuvale, i to jako dobro. Iskreno, mislila sam ipak da će biti donekle i malo lakše. Nisam mislila da će biti ovako baš napeto. Očekivala sam tri razlike, onako iskreno, ali nema veze. Zato je sada još i slađe - rekla je najbolja igračica Emmi Miljković (31).

Sjajna Emmi zabila je posljednja dva gola i odvela nas do velike pobjede. Hrvatice moraju odigrati još dva kola. U sljedećem susretu ih čeka prvoplasirana Rusija, a u posljednjem kolu igraju protiv Slovakinja koje i nakon tri kola ne znaju za pobjedu.

Foto: HVS

- Utakmica je od samog početka bila vrlo napeta, gol za gol, što smo i očekivali. Bilo nam je vrlo bitno odraditi sve zadatke koje nam je izbornik odredio na početku, što smo i odradili. Osobito moram pohvaliti obranu, uz njihovi desetak blokova i mojih 7, skupile smo sedamnaest obrana, što nas je i dovelo do pobjede. U napadu smo mogle biti malo bolje, no jako smo zadovoljni s utakmicom, ovo nam je prvi korak prema plasmanu u četvrtfinale – rekla je Alexandra Ratković (19), golmanica reprezentacije.

Foto: HVS U nekim trenucima je naša igra štekala, ali zato je tu bila Alexandra koja je skidala sve kada je bilo najpotrebnije.

- Vrlo napeta utakmica, no svi koji prate ženski vaterpolo znaju da u posljednje dvije godine nismo bile poražene od Srbije, te smo ih sada ponovo pobijedile. Sljedeća utakmica je s ruskom reprezentacijom gdje nam je cilj odigrati sa što manjom gol razlikom, dok nas potom očekuje još utakmica slična današnjoj, kada ćemo zaigrati protiv Slovakinja. S obzirom na to moći ćemo slaviti samo još koji sat kada kreće priprema za Slovačku. Slovačka je slična ekipa kao i srpska, do sada smo ih pobjeđivale, no trebamo to i potvrditi za 4 dana. Još nikada na jednom Europskom prvenstvu nismo ušle među 8 najboljih, što bi ostvarile pobjedom nad Slovakinjama – rekla je Mia Šimunić, pomoćna trenerica.

Sada slijedi odmor, ali ne previše. Za dva dana su prejake Ruskinje, a onda i odlučujuća utakmica protiv Slovačke. Pa, sretno, sirene!