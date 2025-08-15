Obrigado, Ricardinho! Jedan od najboljih igrača futsala ikad objavio kraj velike karijere

Jedan od najboljih igrača futsala svih vremena, Portugalac Ricardo Filipe da Silva Braga, poznatiji kao Ricardinho (39) okončao je karijeru.

Svoju odluku je obznanio na novinarskoj konferenciji Portugalskog nogometnog saveza (FPF) u Oeirasu.

- Bila je to najteža odluka koju sam donio u životu. Tijelo i um su rekli dosta. Bolje je napustiti sport, prije nego sport napusti tebe - kazao je Ricardinho za web stranicu FPF-a.

Rekordnih je šest puta proglašen najboljim igračem futsala na svijetu u izboru specijaliziranog portala Futsal Planet.

Karijeru je počeo u Miramaru, ime je stekao u Benfici, a kasnije je igrao za Nagoya Oceans (Japan), moskovski CSKA (Rusija), Inter Movistar (Španjolska), ACCS (Francuska), Pendekar United (Indonezija), Rigu (Latvija) i Ecocity Genzano (Italija) osvojivši 43 trofeja pri čemu tri Lige prvaka.

Za reprezentaciju Portugala upisao je 188 nastupa i postigao 142 gola osvojivši svjetsko (2021) i europsko prvenstvo (2018).

- Moj san je oduvijek bio biti ambasador ovoga sporta, a za mene biti ambasador znači moći donijeti futsal u sve krajeve svijeta -dodao je.