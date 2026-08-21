Očenaš blokirao Livaju, Hajduk primio gol. Što kaže ekspert?

Hajduk nije uspio doći do pobjede protiv Rakowa u prvoj utakmici doigravanja za Konferencijsku ligu. "Bijeli" su na Poljudu dva puta vodili i na kraju primilo gol za 2-2 u 95. minuti utakmice. Susret je sudio slovački sudac Michael Očenaš, neki navijači žalili su se na suđenje, pogotovo kod primljenog gola Hajduka gdje je blokirao Marka Livaju prije gola. Oglasio se sudački ekspert.

Situacija se dogodila pred sami kraj utakmice. Nakon intervencije domaće obrane lopta je izbačena iz kaznenog prostora i krenula prema Marku Livaji, koji ju je htio primiti. Ipak, u tom trenutku ispred njega se pojavio sudac Očenaš i blokirao ga. Za Dalmatinski portal sve je komentirao bivši savezni sudac, kontrolor suđenja Tomislav Kujundžić Lujan.

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- Nikako ne mogu biti zadovoljan njegovom izvedbom. Od samog početka utakmice stjecao se dojam da to jednostavno nije kvalitetan sudac za ovako važan susret. Iako spada u prvu skupinu Uefinih sudaca, ničim nije odavao kako tu zapravo pripada - započeo je.

Ovako je komentirao kraj susreta.

- Ono što nikako ne mogu prihvatiti je situacija prije gostujućeg pogotka za izjednačenje. Totalno krivo postavljanje suca, pogrešna procjena situacije i umjesto da se izvuče više u stranu, sudac se uvlači u sredinu, doslovno radi košarkaški blok igraču Hajduka (Livaji) koji bi sigurno došao u posjed lopte. Nažalost, u nastavku akcije gosti postižu pogodak za izjednačenje - rekao je pa dodao:

- Onog trenutka kad se sudario s Livajom, trebao je zaustaviti igru i istu nastaviti spuštanjem lopte za momčad koja je zadnja igrala loptom ili koja bi očito imala loptu u posjedu. U ovom slučaju ta momčad bi bila Hajduk. Nažalost, to se ovdje nije dogodilo, opravdanje će biti kako sudac ne može predvidjeti kretanje igrača. Istina, ali zato može svoju kretnju napraviti na način da ne ometa igru i izvuče se van gužve, odnosno zone koja je na sredini terena za igru ispred kaznenog prostora. U toj zoni sudac ne smije biti prisutan baš zbog ovakvih situacija.

Ipak, s isključenjem Adriona Pajazitija se slaže.

- Nejasan mi je i žuti karton koji je dobio Hrgović u 33. minuti, dok recimo za puno oštriji prekršaj na Pajazitiju u 42. minuti nije bilo opomene igraču Rakowa. Kad već spominjem Pajazitija, jedna od rijetkih odluka s kojom se mogu složiti je crveni karton. Grub prekršaj, visoko podignuta noga, ispružena, udarac u stajnu nogu - svi kriteriji ispunjeni za direktno isključenje. Za opomene pred kraj utakmice (Del Moral, Pienko, Pukštas) nemam primjedbi, u ovakvoj utakmici očekuju se nervozne reakcije i pokoji čvršći start u kojem se prijeđe granica fair playa te ih treba adekvatno sankcionirati.