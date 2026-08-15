OČENAŠ ZA EUROPU Evo tko sudi Hajduku i Rakowu u play-offu u Splitu i koliko koštaju ulaznice

Uoči prvenstvenog gostovanja kod Gorice, Hajduk je objavio cijene ulaznica za posljednje pretkolo Konferencijske lige protiv Rakowa iz Czestochowe. Kao i za utakmice protiv Žiline, Pafosa i Žalgirisa, najjeftinija ulaznica, za sjevernu i južnu tribinu, stoji 30 eura, istok je 40, zapad 55, a središnji dio zapada 80.

Za djecu od tri do 14 godina cijene su upola jeftinije, a pretplate vrijede. Ulaznice su u prodaji samo za članove kluba od ponedjeljka u 10 sati internetskim i fizičkim putem, a svi drugi moći će do papirića ako ostane slobodnih mjesta na dan utakmice.

Dvoboj se igra u četvrtak od 21 sat uz prijenos na HDTV-u, a sudit će ga Slovak zanimljivog prezimena: Michal Očenaš. Pomoćnici su također Slovaci, Adam Jekkel i Tobiaš Pacak, a četvrti sudac je Matej Choren.

U VAR sobi će biti Portugalac Tiago Martins uz asistenciju Slovaka Martina Dohnala. Martins je, zanimljivo, već sudio bijelima u Europi u utakmici trećeg pretkola Europske lige 2018/19. protiv FCSB-a, također u Splitu, a završilo je 0-0. U uzvratu je Hajduk izgubio 2-1 i završio europsku sezonu.