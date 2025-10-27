Stanišić i Vlašić u igri, Sosa i Juranović izostali. Na popisu 36 igrača, ali neki poznati nedostaju. Što vi mislite?
Ocijenite Dalićev popis: Je li trebao zvati Majera i Baturinu?
Zlatko Dalić odabrao je popis od 24 igrača za posljednje dvije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Farskih Otoka u Rijeci (14. studenog) i gostovanja u Crnoj Gori (17. studenoga), uz čak 12 pretpoziva.
U konkurenciji za utakmice opet su Josip Stanišić, Nikola Vlašić i Igor Matanović, u čekaonici su završili Lovro Majer i Martin Baturina uz Luku Sučića, Domagoja Bradarića i Ivana Smolčića, kojima je aktivirao pretpoziv u prošloj akciji.
Novi igrači na pretpozivu su Adriano Jagušić, Franko Kovačević i Moris Valinčić, a dva su tjedna ostala do okupljanja u Zagrebu. Među 36 igrača nema, primjerice, Borne Sose, Josipa Juranovića ni Brune Petkovića.
Koliko se slažete s izbornikovim popisom? U našoj anketi stisnite palac gore ili dolje za odluku o statusu pojedinog igrača.
