Obavijesti

Sport

Komentari 13
ANKETA

Ocijenite Dalićev popis: Je li trebao zvati Majera i Baturinu?

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Ocijenite Dalićev popis: Je li trebao zvati Majera i Baturinu?
Varaždin: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Stanišić i Vlašić u igri, Sosa i Juranović izostali. Na popisu 36 igrača, ali neki poznati nedostaju. Što vi mislite?

Zlatko Dalić odabrao je popis od 24 igrača za posljednje dvije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Farskih Otoka u Rijeci (14. studenog) i gostovanja u Crnoj Gori (17. studenoga), uz čak 12 pretpoziva.

U konkurenciji za utakmice opet su Josip Stanišić, Nikola Vlašić i Igor Matanović, u čekaonici su završili Lovro Majer i Martin Baturina uz Luku Sučića, Domagoja Bradarića i Ivana Smolčića, kojima je aktivirao pretpoziv u prošloj akciji.

Novi igrači na pretpozivu su Adriano Jagušić, Franko Kovačević i Moris Valinčić, a dva su tjedna ostala do okupljanja u Zagrebu. Među 36 igrača nema, primjerice, Borne Sose, Josipa Juranovića ni Brune Petkovića.

Koliko se slažete s izbornikovim popisom? U našoj anketi stisnite palac gore ili dolje za odluku o statusu pojedinog igrača.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 13
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Pogibije poznatih nogometaša: Dinamova legenda, 'vatreni' koji je stradao uoči vjenčanja...
FOTO: TRAGEDIJE U PROMETU

Pogibije poznatih nogometaša: Dinamova legenda, 'vatreni' koji je stradao uoči vjenčanja...

Diogo Jota samo je jedan u nizu poznatih nogometaša čiji je život završio u prometnoj nesreći. Neki su stradali na putu na utakmicu u avionu, drugi u automobilu. Prisjetili smo se tragedija u kojima su stradavali i Hrvati
FOTO Drama nakon El Clasica: Policija ušla na teren i spriječila sukob igrača Reala i Barcelone!
CIRKUS U MADRIDU

FOTO Drama nakon El Clasica: Policija ušla na teren i spriječila sukob igrača Reala i Barcelone!

REAL - BARCELONA 2-1 Čudesan El Clasico bio je prepun uzbuđenja, a zasjenio ga je sukob u čak dva navrata na kraju derbija. Prednjačili su Vinicius i Carvajal koji su se sukobili s Yamalom, intervenirala je policija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025