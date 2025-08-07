Obavijesti

Ocijenite nastupe igrača Hajduka i Dinama iz Tirane

Ocijenite nastupe igrača Hajduka i Dinama iz Tirane
Split: Druga utakmica drugog kola kvalifikacija za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu, HNK Hajduk Split - FC Zira | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

HAJDUK - DINAMO CITY Od 21 sat na Poljudu se sastaju Hajduk i Dinamo City u sklopu trećeg pretkola Konferencijske lige

Hajduk danas na Poljudu od 21 sat igra utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige protiv imenjaka najvećeg domaćeg rivala - Dinama Cityja iz Tirane. Riječ je o prvoj utakmici dvomeča u kojoj "bili" žele napraviti korak prema plasmanu u play-off, na koji čekaju od 2022. godine.

