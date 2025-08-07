Ocijenite nastupe igrača Hajduka i Dinama iz Tirane

HAJDUK - DINAMO CITY Od 21 sat na Poljudu se sastaju Hajduk i Dinamo City u sklopu trećeg pretkola Konferencijske lige
Hajduk danas na Poljudu od 21 sat igra utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige protiv imenjaka najvećeg domaćeg rivala - Dinama Cityja iz Tirane. Riječ je o prvoj utakmici dvomeča u kojoj "bili" žele napraviti korak prema plasmanu u play-off, na koji čekaju od 2022. godine.
