Ocijenite sve igrače Hrvatske za nastup protiv Češke u Pragu

Hrvatska nije pobijedila Češku u Pragu, odigrala je 0-0 u petoj utakmici kvalifikacija, i neće stopostotno odraditi ovaj ciklus, što je možda najmanje bilo važno. Ali je zadržala siguran kurs prema Mundijalu idućega ljeta, uz osjetnu prednost u gol-razlici, i utakmicom manje.

