Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je/remizirala/izgubila u Pragu i približila se plasmanu na Svjetsko prvenstvo. Kako su odigrali "vatreni"? Tražimo vašu brojčanu ocjenu
OD 1 DO 5
Ocijenite sve igrače Hrvatske za nastup protiv Češke u Pragu
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatska nije pobijedila Češku u Pragu, odigrala je 0-0 u petoj utakmici kvalifikacija, i neće stopostotno odraditi ovaj ciklus, što je možda najmanje bilo važno. Ali je zadržala siguran kurs prema Mundijalu idućega ljeta, uz osjetnu prednost u gol-razlici, i utakmicom manje.
Ocijenite sve hrvatske nogometaše koji su nastupili na Fortuna Areni pred 18.000 gledatelja ocjenom od 1 do 5 i nakon toga kliknite na "pošalji" kako biste doznali prosječnu ocjenu.
