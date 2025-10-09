Obavijesti

OD 1 DO 5

Ocijenite sve igrače Hrvatske za nastup protiv Češke u Pragu

Ocijenite sve igrače Hrvatske za nastup protiv Češke u Pragu
Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je/remizirala/izgubila u Pragu i približila se plasmanu na Svjetsko prvenstvo. Kako su odigrali "vatreni"? Tražimo vašu brojčanu ocjenu

Hrvatska nije pobijedila Češku u Pragu, odigrala je 0-0 u petoj utakmici kvalifikacija, i neće stopostotno odraditi ovaj ciklus, što je možda najmanje bilo važno. Ali je zadržala siguran kurs prema Mundijalu idućega ljeta, uz osjetnu prednost u gol-razlici, i utakmicom manje.

Ocijenite sve hrvatske nogometaše koji su nastupili na Fortuna Areni pred 18.000 gledatelja ocjenom od 1 do 5 i nakon toga kliknite na "pošalji" kako biste doznali prosječnu ocjenu.

