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AC MILAN TUGUJE

Od čega je umro Franco Baresi? Ovako je govorio lani: 'Trebat će vremena da povratim snagu'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Od čega je umro Franco Baresi? Ovako je govorio lani: 'Trebat će vremena da povratim snagu'
Foto: Stefano Rellandini/Reuters
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Šok u Milanu: preminuo je Franco Baresi, legendarni kapetan i simbol "rossonera", ostavivši iza sebe golemu ostavštinu i dres broj 6 zauvijek

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Legendarni talijanski branič Franco Baresi, kapetan momčadi Milana iz 80-ih i 90-ih godina s kojom je osvojio tri naslova prvaka Europe i šest naslova talijanskog prvaka, preminuo je u 66. godini života, objavio je milanski klub u petak.

"Milan tuguje zbog odlaska Franca Baresija, koji će, baš kao i njegov dres s brojem 6, zauvijek ostati neodvojiv i temeljni dio klupske DNK i povijesti", objavio je Milan, klub u kojem je 2020. godine postao počasni potpredsjednik.

Kao osvajač naslova svjetskog prvaka s Italijom 1982., iako nije nastupio na samom turniru, te finalist 1994., Baresi se smatra jednim od najvećih libera u povijesti. AC Milan nije naveo uzrok smrti Baresija, koji je u kolovozu 2025. bio podvrgnut operaciji uklanjanja čvora na plućima.

"Dragi navijači, trebat će mi neko vrijeme da povratim punu snagu", izjavio je tada.

Rođen u Lombardiji u svibnju 1960., Franchino "Franco" Baresi pridružio se omladinskom pogonu AC Milana 1974. godine, a za prvu momčad debitirao je 1978., u dobi od 17 godina i 11 mjeseci. Standardni prvotimac postao je s 18, a kapetan momčadi s 22 godine.

Kasnije je činio obrambeni bedem uz Paola Maldinija, Maura Tassottija i Alessandra Costacurtu, od kojeg su strahovali napadači diljem Europe. Baresi, koji je 1989. godine zauzeo drugo mjesto u izboru za Zlatnu loptu, iza Nizozemca Marca van Bastena, povukao se 1997. nakon 719 odigranih utakmica za *Rossonere*, što je rekord koji je nadmašio jedino Paolo Maldini.

FILE PHOTO: Franco Baresi after his last match in October 1997
Foto: Stefano Rellandini

Uz crveno-crni klupski dres, Baresi je 81 put nosio i dres talijanske reprezentacije. Ipak, nakon što je bio dio momčadi koja je osvojila Svjetsko prvenstvo 1982. godine, iako nije nastupio, propustio je odlazak u Meksiko 1986. zbog nesuglasica s izbornikom. 

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