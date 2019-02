Od Čerčeka do Olma: Španjolac golom skinuo legendu Dinama Svi me prijatelji pitaju: Pa dokad buš ti zadnji strijelac Dinama u Europi na proljeće? Jedva čekam da me netko skine, govorio je jesenas Marijan Čerček, kojeg je sjajnim golom u Plzenu 'skinuo' - Dani Olmo