Rođen sam u Australiji, otac mi je Ukrajinac, majka Hrvatica, a kao tinejdžer došao sam u Dinamo i igrao s Benkovićem i Ćorićem. Nastupao sam u devet država, otkriva nam nogometaš Jacob Tarasenko
HRVATSKI GLOBETROTTER PLUS+
Od Dinama do Kambodže: Igrao sam na tri kontinenta. Jedna me stvar u Bahreinu baš šokirala
Čitanje članka: 6 min
Putovanje je jedina stvar koju kupuješ, a čini te bogatijim, mudra je izreka iz davnina. A zamislite da putujete svijetom i usput zarađujete radeći posao koji volite... Zvuči kao san, zar ne? Jedan hrvatski nogometaš taj san je pretočio u stvarnost.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku