'Od Krovinovića sam očekivao puno više, a Nikoličius je trebao otići sa svojim prijateljem...'

Hajduk je 90 minuta dominirao, Rijeka nije mogla parirati, a bila je to dobra utakmica Biuka, uz klasično dobrog Livaju. U Hajduku ništa nova... osim subotnjeg rezultata.

Tako je Tomislav Ivković u HTV-ovoj emisiji "Stadion" analizirao zaostali jadranski derbi, u kojem su Splićani slavili 2-0. No, sudar s Istrom bio je posve nešto drugo.

- Opet je igrao toplo-hladno, od početka sezone nisu došli u formu iz završnice prošlog prvenstva. Napravili su sami sebi pritisak, traže čuda- od igrača, brda i doline, ali to je ekipa koja vrlo teško može dalje od drugog mjesta jer ovisi isključivo o Livaji. Bezobrazno je reći da igra sam, ali igra i leđima prema golu i licem prema golu i zabija i asistira... Davno sam govorio da ozbiljna momčad, koja se hoće boriti za naslov prvaka, mora imati puno više igrača. On i protiv Istre riješi situacije, ali ne može sam donijeti pobjedu. Biuk je prošlu utakmicu odigrao dobro pa je bio čudo, dizali su ga u zvijezde, a u subotu nije odigrao ništa zapaženo. Mlad je i to su normalne oscilacije. Što bude stariji, bit će pametniji i uhvatit će kontinuitet.

A novi trener Mislav Karoglan?

- Četiri je godine u Hajduku, poznaje ovu momčad. Očekivao sam smjenu Dambrauskasa, ali me ipak iznenadilo jer on nije dovodio igrače! Doveli su mu ih, i to one koji nisu napravili razliku u kvaliteti. Očekivao sam puno više od Krovinovića, ali on ne ide dalje od sredine, fali mu sprint, utrčavanje, drskost, da se pokazuje u svakoj utakmici, kao što radi Livaja. Ne možemo očekivati da Biuk vuče, da Sahiti rješava utakmice... Pa kad sam čuo da Fosatti s 30 godina igra prvu europsku utakmicu, a treba biti pojačanje Hajduka!? Sportski direktor Nikoličius doveo je tri trenera i svi su otpušteni, doveo je sve igrače osim Livaje i Kalinića, koje su doveli drugi ljudi, i mislio sam da će se solidarizirati s velikim prijateljem i skupa otići.

Onda je iskusni trener i bivši reprezentativac analizirao golove Hajduka i Istre.

- Livaja je čudo, a Elez ima više asistencija nego vezni igrači Hajduka. Dok kod Ercegova gola za Istru Melnjak je napamet dodavao, a Borevković napravio ono što obrambeni igrač nikad ne smije: okreće leđa u šesnaestercu! Kod nekih trenera nakon toga bi teško više igrao.

Pohvalio je pritom Istru:

- U kontinuitetu igra dobro, trener dobro radi, a pogotovo sportski direktor Bjelanović. Koji je dobro radio i u Hajduku, ima veliku listu igrača u Europi i svijetu i pogodili su njegovim dolaskom.

Kod Rijeke je, unatoč remiju sa Šibenikom, vidio napredak:

- Rijeka nije imala previše sreće, ali drugačija je, vidim napredak u igri. Bod puno znači, iako izgleda malo, a fizički će nakon pauze biti pripremljeniji, novi trener će to posložiti. Fizički su pali u drugom dijelu i to je najveći problem Rijeke, jer imena igrača koje su doveli su dobra. Ali ako trener želi održati najnormalniji trening, igrači će biti umorni, fali im snage i to je najveći problem. A kad si na dnu, i psiha puno radi, jako im treba pobjeda da ih digne.

Dinamo?

- Krvario je protiv Lokomotive do kraja, a Petković je zabio sjajan gol. Eto, kao odgovor jednom kritičaru, okrenuo se licem prema golu i zabio. Špikić ponavlja dobre igre i jedan je od ključnih igrača ove momčadi, uvijek promijeni ritam i sveprisutan je. A Oršić je trebao dodati suigraču za 3-1. Nakon te akcije, Dinamo mora zahvaliti golmanu. Šotiček je na 18. rođendan imao sjajnu šansu, ali nema iskustvo i jačinu udarca da zabije. No, samim potezom da izbaci igrača i izbori se za udarac pokazao je da ima nešto. Za golmana Livakovićevih kvaliteta, odlična obrana, ali i očekivana.

A onda je Ivković pohvalio svoj bivši klub Lokomotivu i održao predavanje čelnicima klubova:

- Super je za hrvatski nogomet da Lokomotiva uvodi u igru naše igrače od 18, 19, 20 godina jer već je dosadno koliko stranaca upitne kvalitete dolazi u ligu. Lani smo imali izjednačenu ligu, ali ne kvalitetnu, zato apeliram na klubove da imaju strpljenje, da ne trče za rezultatom. HNL mora biti razvojna liga, da imaju prostora, a ne da mlade igrače šalju u druge i treće lige, gdje uvjeti nisu isti kao u prvoj. A imaju kvalitetu kao u najmanju ruku 50 posto stranaca. Nemam ja ništa protiv stranih ni trenera ni igrača, ali ako nisu upitne kvalitete, ako rade razliku. Pa u nekim klubovima je došlo po 10-15 igrača, koje dovode razne agencije, što nije normalan put. Klubovi moraju nekad pokazati mišiće, da bi naši igrači dobili šansu. A mogu više nego stranci. Vodeći ljudi klubova moraju znati da je ovo razvojna liga. Pa na kraju, i prodati mogu samo naše igrače, a ne strane. Dinamo je zadnjih godina prodao samo Soudanija (i Olma, nap. a.). Dajte mladićima prostora, da mogu, poput Baturine, pokazati što znaju. Gašenjem drugih momčadi Osijeka, Dinama, Hajduka, puno je igrača moglo dobiti šansu u ovim klubovima koji su doveli brdo stranaca.

Uočio je i detalj za sudačke analize:

- Proučavali smo koliko golmana izlazi izvan šesnaesterca kad ispucavaju loptu i stvarno ih je puno. Kad bi suci pazili na to, bilo bi puno indirekata.

Na kraju se oduševio Zoranom Zekićem i Slavenom Belupom, koji je pobijedio Varaždin 1-0:

- Zeka je spustio rampu u drugom poluvremenu, 'tko pređe centar, ne znam hoće li igrati!' Ima 3-4 trećeligaška igrača, to je fantastično. Moć trenera je da zna procijeniti svoju momčad i kako doći do cilja. Što znači pragmatično? Pragmatična je bila Rijeka pa je bila prvak, pragmatičan je bio Osijek pa se borio za naslov, pragmatična je bila Rijeka s Bišćanom pa je osvojila Kup. To znači da znaš procijeniti kvalitetu svojih igrača i kako doći do cilja - rekao je, ali zaključio:

- Ma, i Zekić je priznao da mu je bilo neugodno koliko je defenzivno igrao, ali osvojio je tri boda.

