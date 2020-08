Od Perišića je bolji samo Müller. A ti, Quique Setien, sjedi jedan.

Suarez je dobio najvišu ocjenu, ali ne desetku nego - četvorku. Petorica su dobili dvojku, a četvorica trojku, među njima i glavna uzdanica katalonskog sastava - Leo Messi

<p>Francuski <em>L'Equipe</em> ocijenio je momčadi s utakmice<strong> Bayern-Barcelona</strong>. No, ne bi to bila nikakva vijest da te ocjene nisu odskakale od onih uobičajenih šestica i sedmica koje redovno viđamo. Dakle, <em>L'Equipe</em> dodjeljuje ocjene po skali od 1 do 10, a prvi puta smo mogli vidjeti i jednu jedinicu za trenera.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Obitelj Perišić</strong></p><p>Pogađate, zaradio ju je <strong>Quique Setien,</strong> trener Barcelone. Potpuno bezidejan u susretu u petak navečer, strateg Katalonaca zaradio je svojoj momčadi poraz za anale Lig prvaka, a sebi čistu jedinicu među pariškim sportskim novinarima, a ubrzo doznalo se - i otkaz. S druge strane, njegov kolega na susjednoj klupi još je jednom oduševio. Hansi Flick zaslužio je devetku, kažu francuski kolege.</p><p>Među igračima - slična priča. Strogo, strože, najstrože. Kao da se među novinarima pariškog lista našao neki nezadovoljni i isfrustrirani navijač Barcelone. Suarez je dobio najvišu ocjenu, ali ne desetku nego - četvorku. Petorica su dobili dvojku, a četvorica trojku, među njima i glavna uzdanica katalonskog sastava -<strong> Leo Messi.</strong></p><p>U redovima Nijemaca sve je bilo jasno kao dan. Na ispitu naslova 'četvrtfinale Lige prvaka' pao je Alaba zahvaljujući autogolu, a nije briljirao niti raspjevani golman Manuel Neuer. Činilo se kao da mu je još uvijek godišnji pa je dobio tek peticu.</p><p>Naš Ivan Perišić, strijelac drugog gola za Bayern, jedan je od četvorice koji su dobili vrlo visoku osmicu. Uz njega s istom ocjenom stoje - Kimmich, Davies i Gnabry. Nadmašio ih je samo jedan igrač - iskusni Muller s devetkom.</p><p>Podsjetimo, nogometaši <strong>Bayerna </strong>iz Münchena u četvrtfinalu su Lige prvaka na stadionu Luz u Lisabonu deklasirali <strong>Barcelonu </strong>s 8-2 (4-1), a jedan od strijelca za njemačkog prvaka bio je i hrvatski reprezentativac<strong> Ivan Perišić.</strong></p><p>Perišić je postigao pogodak za vodstvo Bayerna od 2-1 u 21. minuti kada je odlično pratio akciju Gnabryja, pravodobno utrčao u prazan prostor na lijevom krilu, a zatim snažnim prizemnim udarcem s 10-ak metara svladao Ter Stegena.</p>