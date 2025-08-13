Glavni cilj od početka sezone bila je Europa. Sada smo je osigurali i presretni smo, ali vjerujem da ova momčad može još. Nakon poraza u prvoj utakmici bili smo pred uzvrat pod pritiskom, rekao je Ante Oreč
Od tragičara je postao junak Rijeke! 'Moramo malo zakuhati, nadam se da sam se iskupio'
Nogometaši Rijeke osigurali su europsku jesen nakon pobjede u dramatičnoj uzvratnoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Europsku ligu. Prolaz je Riječanima donio Ante Oreč, koji je u 90. minuti zabio gol za 3-1 i ukupnu pobjedu hrvatskog prvaka protiv irskog.
Međutim, samo nekoliko minuta prije velikog gola, Oreč je ispao tragičar Rijeke. Nesmotreno je skrivio penal i vratio Shelbourne u utakmicu. Inače, Oreč je stigao zimus u Rijeku iz Veleža za 200.000 eura, a podijelio je dojmove nakon utakmice.
- Glavni cilj od početka sezone bila je Europa. Sada smo je osigurali i presretni smo, ali vjerujem da ova momčad može još. Nakon poraza u prvoj utakmici bili smo pred uzvrat pod pritiskom - rekao je Oreč.
Dotaknuo se i drame s kraja utakmice.
- Nametnuli smo se u uzvratu i nakon što smo postigli prvi gol nastavili smo redati šanse, a onda smo zabili i drugi gol.. Četiri minute prije kraja skrivio sam penal, ali zatim ubrzo i zabio za pobjedu. Tako je to, mi moramo uvijek malo zakuhati. Skrivio sam penal i nadam se da sam se iskupio - rekao je Oreč.
