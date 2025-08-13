Od tragičara je postao junak Rijeke! 'Moramo malo zakuhati, nadam se da sam se iskupio'

Nogometaši Rijeke osigurali su europsku jesen nakon pobjede u dramatičnoj uzvratnoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Europsku ligu. Prolaz je Riječanima donio Ante Oreč, koji je u 90. minuti zabio gol za 3-1 i ukupnu pobjedu hrvatskog prvaka protiv irskog.

Međutim, samo nekoliko minuta prije velikog gola, Oreč je ispao tragičar Rijeke. Nesmotreno je skrivio penal i vratio Shelbourne u utakmicu. Inače, Oreč je stigao zimus u Rijeku iz Veleža za 200.000 eura, a podijelio je dojmove nakon utakmice.

- Glavni cilj od početka sezone bila je Europa. Sada smo je osigurali i presretni smo, ali vjerujem da ova momčad može još. Nakon poraza u prvoj utakmici bili smo pred uzvrat pod pritiskom - rekao je Oreč.

Foto: Niall Carson/PRESS ASSOCIATION

Dotaknuo se i drame s kraja utakmice.

- Nametnuli smo se u uzvratu i nakon što smo postigli prvi gol nastavili smo redati šanse, a onda smo zabili i drugi gol.. Četiri minute prije kraja skrivio sam penal, ali zatim ubrzo i zabio za pobjedu. Tako je to, mi moramo uvijek malo zakuhati. Skrivio sam penal i nadam se da sam se iskupio - rekao je Oreč.