Tko je Adriano Jagušić? Odbacili ga jer je 'prenizak', vozi kamion i korak je od Dinama, ali i SP-a

U mirnom selu Kloštar Vojakovački nedaleko od Križevaca nalazi se mali, improvizirani nogometni stadion. Tu je sve počelo za Adriana Jagušića, 20-godišnjeg mladića koji je u posljednjih godinu dana postao jedna od najvećih zvijezda hrvatskog nogometa. Danas, dok se skauti europskih velikana raspituju za njega, a javnost bruje o rekordnom transferu, on se najbolje osjeća upravo tamo. Dječak koji je dobio ime po brazilskom "Imperatoru", kojeg su u Dinamu otpisali jer je bio "prenizak", koji u slobodno vrijeme vozi kamion i koji je na pragu povratka u klub koji ga se olako odrekao, ali sada za milijunski iznos.

Imperator iz seoskog dvorišta

Otac Tihomir, bivši golman, majka Dubravka i djevojka Sara podrška su koja Adriana drži čvrsto na zemlji. Ime je dobio po legendarnom brazilskom napadaču Adrianu, koji je u vrijeme njegova rođenja 2005. bio na vrhuncu slave u Interu. Ipak, put do nogometnih visina počeo je skromno, na travnjaku iza kuće.

​- Tu ti je zapravo sve počelo. Nabijao sam loptu po cijele dane dok tata nije maknuo kuruzu, zabio dva kolca i pustio me da divljam - prisjetio se Adriano u jednom razgovoru za Germanijak.

Otac Tihomir rano je shvatio da od njega neće biti golman. Anegdota s jedne utakmice to najbolje opisuje.

​- Bila je jedna utakmica, stao je na gol. A nedaleko od igrališta cirkus. Krene akcija prema našim vratima, a malog nema. On se okrenuo prema tom blještavilu i napustio gol. Tu sam znao da od njega golmana neće biti - smije se Tihomir.

Žrtva obitelji bila je ogromna. Kada je s devet godina otišao u Dinamo, majka Dubravka ga je svakodnevno vozila na treninge u Zagreb. Na kraju je dala otkaz kako bi se u potpunosti posvetila sinovljevoj karijeri.

Gorka pilula u Maksimiru i povratak kući

Sedam godina proveo je u Dinamovoj akademiji, no 2021. uslijedio je šok. U klubu su mu se zahvalili na suradnji, procijenivši da je fizički preslab i prenizak za njihove kriterije. Voditelj nogometne škole u to vrijeme bio je Željko Kopić.

​- Nisam dobio objašnjenje, ali pretpostavljam da sam bio fizički slabiji, imao problema s rastom. Došao sam u Koprivnicu, u zlatnu sredinu, radio na sebi i isplatilo se - rekao je Jagušić.

Povratak u Slaven Belupo pokazao se kao najbolji mogući potez. Brzo se probio od juniora do prve momčadi i postao ne samo ključni igrač, već i prva violina koprivničkog kluba. U aktualnoj sezoni 2025/26. u 22 nastupa zabio je devet golova i podijelio šest asistencija, potvrdivši status jednog od najdominantnijih igrača lige. Njegovi golovi postali su zaštitni znak. Spektakularne bombe ljevicom s 20 ili 30 metara, a navijači su mu spjevali i pjesmu "Jaga on fire".

Osim nogometnog talenta, Adriano posjeduje i prilično neuobičajenu vještinu. Završio je prometnu školu i ima položen ispit za C kategoriju, što znači da zna voziti kamione.

​- Završio sam srednju prometnu školu, za vozača kamiona! Svi me zezaju, ali meni je to super. Dobio sam besplatnu vozačku, sve besplatno, znam voziti kamion. Ako se vozač klupskog autobusa razboli, već sam rekao da mogu računati na mene - kroz smijeh je ispričao.

'Mislio sam da je poziv za U-21'

Briljantne partije nisu promakle ni izborniku Zlatku Daliću, koji mu je uručio pretpoziv za A reprezentaciju uoči završnice kvalifiakcija za Svjetsko prvenstvo 2026. Vijest ga je zatekla.

​- Probudio sam se i vidio poruku na mobitelu. Prvo sam mislio da je to poziv za U-21... A onda sam shvatio da piše za A reprezentaciju. Uslijedio je šok. Nisam mogao vjerovati, bio sam s majkom, ona je prva doznala, pa smo proslavili - otkrio je Jagušić.

Dalić ga je javno pohvalio, istaknuvši njegove kvalitete koje su potrebne reprezentaciji.

​- Igra zaista sjajno, pokazuje iz utakmice u utakmicu kvalitetu i ono što nama treba, a to su brzina, hitrina, agresivan je i eksplozivan te ima jako dobar udarac. Ako ovako nastavi, može očekivati poziv u A reprezentaciju - poručio je izbornik.

Jagušić ne skriva da mu je Mundijal u SAD-u, Meksiku i Kanadi veliki san i cilj kojem je sve podredio.

Odbijenica Dinamu, skauti Barcelone i propali transfer

Prošlog ljeta Dinamo je prvi put pokušao ispraviti svoju pogrešku i vratiti Jagušića, no on ga je odbio. Pokazao je zrelost neuobičajenu za mladića njegovih godina, procijenivši da u Maksimiru ne bi dobio potrebne minute za razvoj.

​- Mogao sam, ali nisam htio. Vidio sam da je Dinamo doveo osam igrača na mojoj poziciji. Možda bih se izborio, a možda ne bih. Razmislio sam, pričao doma sa svojima i s agentom i odlučio da je najbolje ostati tu - objasnio je svoju odluku.

Njegove igre privukle su pažnju brojnih klubova. Skauti Barcelone, Marseillea, RB Leipziga i Bayer Leverkusena dolazili su ga gledati, a u siječnju je bio na korak do transfera u njemački Werder. Poznati novinar Fabrizio Romano izvijestio je o poslu vrijednom gotovo sedam milijuna eura, no transfer je propao u posljednji trenutak. Prema Transfermarktu vrijedi četiri milijuna eura.

Statistika Adriana Jagušića

Sada se čini da je sudbina odlučila ispisati novi scenarij. Dinamo je ponovno krenuo u ofenzivu, a pregovori su u ozbiljnoj fazi. Spominje se odšteta oko tri milijuna eura, što bi bio rekordan transfer u povijesti Slaven Belupa, uz ozbiljan postotak od budućeg transfera. Dok njegov menadžer Matej Škegro smiruje situaciju, a klub iz Koprivnice objavljuje njegovu sliku uz poruku "prisutan", sve upućuje na to da se "odbjegli sin" vraća u Maksimir. Ovaj put kao zvijezda, a ne kao dječak kojem su rekli da je prenizak.