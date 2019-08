Odbila je Alexisa Sancheza, a Čileanci je nazivaju Božicom

Automobili, novac i lijepe žene. To je ono što se uvijek povezivalo uz nogometaše te da često dobiju ono što žele. No nije uvijek baš tako.

Igrač Manchester Uniteda Alexis Sanchez (30) je jedne noći otišao u provod u noćni klub u Čileu, a tamo mu je misli zaokupila zgodna čileanska voditeljica. Bio je to kontakt očima, no Sanchez joj nije uspio prići pa je angažirao sve oko sebe da dođe do njezinog broja. Naravno, kada ste Alexis Sanchez, u Čileu sve možete, tako da je s lakoćom došao do njezinog broja no onda ga je dočekalo iznenađenje.

- Dođi kod mene kući, želim da budemo skupa - poslao joj je Alexis poruku, pomalo izravno, što se baš nije svidjelo voditeljici koja mu je ustupila - odbijenicu! No to nije njega previše rastužilo te je nekoliko dana poslije pronašao novu djevojku.

Voditeljica iz Čilea oduševila je sve jer je pokazala da ima svoje ja, a njezino ime je Natalia Mandiola. Kada ona vodi emisije na čileanskoj televiziji, vrijeme stane i svi gledaju u nju. A u nemilost njezine ljepote pao je i sam Sanchez.

- Jednostavno je postojalo nešto što mi se nije dopalo. Pozvao me je u kući, ali on je za mene stranac i nisam željela ići tamo. To sam mu jasno rekla - kazala je zgodna voditeljica.

Život ide dalje, rekli bi mnogi, a njezinu ljepotu će igrač Manchester Uniteda i dalje moći gledati na televiziji gdje seksi Natalija svaki dan vodi emisije. Televizijska postaja na kojoj ona radi jedna je od najgledanijih u zemlji, a mi se baš pitamo koji je razlog toga. Možete se i vi pitati, upravo ovdje...