Odbio je ponudu Cityja, jedina želja mu je odlazak u Barcelonu. Evo zašto ne želi u Englesku

Julian Alvarez odbio je transfer u Manchester City jer se ne vidi u engleskoj Premier ligi. Argentinac trenutačno igra za Atletico, ali je na meti želja aktualnog engleskog prvaka Arsenala, ali njegova najveća želja je odlazak u Barcelonu gdje ga Atletico ne pušta. Prijelazni rok uskoro završava, zadnji dan je ponedjeljak, a navijači Atletica tjeraju ga iz kluba nakon što je izjavio da želi otići.

Španjolska Marca objavila je da ga City želi vratiti, nakon što ga je prodao Atleticu prije dvije godine za 75 milijuna eura. Alvarez je odbio povratak u dres 'građana' pa tako City nije ni stigao predstaviti ponudu Argentincu.

Glavi razlog zašto Alvarez odbija vratiti se u Englesku je zbog vize. Naime, u Engleskog ga njegova obitelj ne može tako često posjećivati dok u Španjolskoj nema tih problema.

Predsjednik Barcelone Joan Laporta ranije je ovog tjedna potvrdio da je katalonski klub još uvijek zainteresiran za njegovo dovođenje jer je "općepoznato da on želi doći", što je izazvalo novo negodovanje Atletica.

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- Nema nikakve šanse da ga prodamo Barci! To nema veze s novcem, nego s dostojanstvom. Stvorila se kampanja puna laži i poluistina, a jedini ispašta naš klub - odgovorio je Atletico na Laportine izjave.

Atletico ovog vikenda čeka dvoboj protiv Seville, a novinar Juan Jesus otkrio je kako Alvarez neće nastupiti zbog lošeg mentalnog zdravlja.

- U ozbiljnom je depresivnom stanju. Atletico se svim silama trudi prikriti istinu - tvrdi novinar, a isto je potvrdio španjolski portal COPE koji tvrdi da mu je dijagnosticirana depresija te da se ne hrani i ne jede dovoljno.