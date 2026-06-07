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A SAD U FINSKU

Odbojkaši do prve pobjede u Europskoj ligi, pala je Gruzija

Piše HINA,
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Odbojkaši do prve pobjede u Europskoj ligi, pala je Gruzija
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Osijek: Susret Hrvatske i Gruzije u 3 . kolu Europske lige za odbojkaše | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Hrvati pregazili Gruziju u Osijeku 3-0 i upisali prvu pobjedu u Europskoj ligi! Cvanciger i Kulušić briljirali, a sada ih čeka Finska

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Hrvatski odbojkaški reprezentativci upisali su premijernu pobjedu u novom ciklusu Europske lige, u Osijeku su svladali Gruziju 3-0 (25-14, 25-10, 25-20). Prethodno je Hrvatska u petak igrala protiv Izraela te je poražena 3-1, a Izraelci su u subotu ostvarili i drugu pobjedu, s 3-0 su bili bolji od Gruzije.

Od prvog do posljednjeg poena nedjeljnog meča bila je primjetna opipljiva razlika u kvaliteti između ove dvije reprezentacije te je Hrvatska lakoćom opravdala ulogu favorita i vrlo lako pobijedila. Hrvatsku je sa 16 poena predvodio Gabrijel Cvanciger, dok je gotovo jednako dobar bio Ante Kulušić s 15 poena. Stipe Perić je u ovo slavlje ugradio osam poena. Najbolji gruzijski igrač bio je Aleksi Zakaidze s osam poena.

Hrvatskim odbojkašima slijedi turnir u Finskoj gdje će igrati protiv Albanije i domaćina Finske 13. i 14. lipnja.

Europska liga, odbojkaši:

Hrvatska - Gruzija 3-0 (25-14, 25-10, 25-20)

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