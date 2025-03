Odbojkaši Mladosti brane trofej Kupa protiv Murse, dok će cure braniti naslov protiv Kaštelanki

Odbojkašice i odbojkaši HAOK Mladost u subotu će u Sisku pokušati obraniti trofeje pobjednika Kupa Hrvatske.



Mladostašice će u SD Zeleni brijeg od 17 sati igrati finale Super Sport Kupa Hrvatske Snježane Ušić protiv ekipe Ribola Kaštela, a aktualne hrvatske prvakinje žele i treći puta za redom pehar pobjednica odnijeti u svoju trofejnu dvoranu. Uzgred, do sada su već 13 puta osvajale taj naslov.

Zagreb: CEV Liga prvakinja, HAOK Mladost - Imoco Volley Conegliano | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Trener Zagrepčanki Darko Nojić vrlo mirno i staloženo najavljuje utakmicu protiv Ribole s kojom su se ove sezone sastali jednom u Superligi i pobijedili u pet setova u Kaštelima, nakon duge 143 minute.

- Pred nama je jako važna utakmica finala Kupa Hrvatske, gdje očekujem jako dobru utakmicu. Igramo protiv Ribola Kaštela, ekipe koje je treća na tablici Superlige, sa samo tri poraza, što dovoljno govori o njihovoj kvaliteti. Pripremili smo se za njih, dobro ih skautirali, i nadamo se pobjedi. Priželjkujem utakmicu poput finala MEVZA kupa protiv Kamnika, jer kada smo takvi, onda su trofeji na našoj strani - rekao je Nojić.

Zagreb: 4. kolo Super Liga Hrvatske muške odbojkaške lige, HAOK Mladost - OK Split | Foto: Luka Batelic/PIXSELL

S vrlo sličnim raspoloženjem u Sisak idu i njihove klupske kolege koji će u istoj dvorani, od 20 sati, odigrati finale Super Sport Kupa Hrvatske Vinka Dobrića protiv Murse Osijek. Mladostaši, neporaženi u domaćoj Superligi, ponovno u finalu kupa imaju za suparnike osječku Mursu, koju su lani dobili s 3-1. Mursaši su trenutno trećeplasirana momčad Prvenstva s četiri poraza.

- Gostovali smo nedavno u Sisku protiv domaćina u Superligi što nam je dobro došlo da se malo upoznamo s dvoranom. Što se samog finala kupa tiče, to je uvijek vrlo zanimljiva utakmica u kojoj nema popravka i može se svašta dogoditi. Definitivno treba očekivati neizvjesnu utakmicu, kakve su i bile sve naše međusobne, osim možda one prve u sezoni. Mi smo pak do sada pokazali da te važne utakmice možemo dobro odigrati, pa očekujem tako i sada. Apsolutno vjerujem u pobjedu i mislim da ćemo je na kraju i ostvariti. Svi su igrači zdravi i spremni za igru - rekao je rener Mladosti Radovan Gačić.