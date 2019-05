Ode šofer Mile u mirovinu: Uh, kako nas je vozio kroz snijeg...

Sunce mu je bila jedna od najvećih ljubavi. Pamtimo to s mnogih priprema Dinama na kojima smo bili zajedno. Samo da je sunca, Mile bi stavio naočale i uživao, znao bi tako pogledati i mnoge treninge svojeg voljenog kluba.

- Uvijek je Mile bio profesionalan, baš onakav kakav vozač Dinama i treba biti. Mi smo njemu povjeravali svoje živote. Godinama me vozio, on je legenda kluba, profesionalac od glave do pete. Uvijek nas je znao saslušati, bio je spreman za šalu. Puno je dao Dinamu. Čovjek, prije svega. A onda majstor svojeg posla - rekao nam je Igor Cvitanović, jedna od legendi “modrih”.

Mile Bilić je otišao u zasluženu mirovinu. Dinamo se od njega oprostio u nedjelju, na poluvremenu utakmice s Hajdukom. Dobio je dres s brojem dvadeset od igrača Dinama koji su u toj utakmici bili na klupi.

Musa, Rrahmani i Lešković darovali su Mili Dinamov dres, a on je zaradio zasluženi pljesak s tribina Maksimira. Dirnulo ga je sve to, nikad nije krio da je veliki emotivac, pa su na njegovu oproštaju potekle i suze, nije se mogao sudržati.

- Mile odlazi u mirovinu?! Puno mi ga pozdravite - bila je prva reakcija Vahida Halilhodžića, bivšeg trenera Dinama, koji po dobrom pamti vozača autobusa iz Maksimira. Posebno pamti njegove vožnje uz Velebit.

- Nekoliko puta smo se vraćali s utakmica iz Dalmacije pa smo morali ići zaobilaznim putem. Kakav je to samo majstor bio, ni kroz Liku ni kroz Gorski kotar nije bilo problema kad je on vozio. Sjajno se snalazio po snijegu - dodao je Vahid Halilhodžić.

U lijepom će sjećanju ostati i Daliboru Poldrugaču.

- Sjećam se njegove prve velike vožnje, išli smo na pripreme u Crans Montanu u Švicarsku, bilo je to 2003. godine. Dinamo je taman kupio prvi autobus u klupskoj povijesti, a Mile je odmah postao njegov ‘gazda’. Ma ja sam vam uvijek bio njegov suvozač. Kako nikad nisam volio spavati u autobusu, uvijek bih sjedio u prvom redu, skroz do vozača, pratio cestu i razgovarao s Miletom - kaže Poldrugač, pa nastavlja:

- Kako ga pamtim? Ma on je uvijek bio veseo i opušten, ali je držao do reda u autobusu. I unutra je uvijek sve moralo biti tip-top. Kad bismo stigli na cilj nekog duljeg putovanja, Mile je uvijek prvo išao srediti autobus do savršenstva, a tek onda se odmarati. Igrači kao igrači, znali smo ga ponekad i naljutiti, ako bismo napravili kakav nered u autobusu, ali koliko god on bio ljut, uvijek bi sve odradio profesionalno i sredio autobus.

Eto, Dinamo će sad imati novog vozača autobusa. Mile je otišao u mirovinu, a s njim i dio povijesti maksimirskog kluba. U raznim je autobusima u zadnja dva desetljeća vozio dinamovce. Nagledao se i slavlja i suza.