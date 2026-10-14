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NAŠLI DRUGI TERMIN

Odgođen veliki sraz teniskih zvijezda u Saudijskoj Arabiji

Piše HINA,
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Odgođen veliki sraz teniskih zvijezda u Saudijskoj Arabiji
Foto: Tyrone Siu
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Šok u Rijadu: Six Kings Slam odgođen zbog smrtonosnih hutskih napada, a teniske zvijezde čekaju novi termin

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Saudijski organizator objavio je dvomjesečnu odgodu trećeg izdanja egzibicijskog teniskog turnira „Six Kings Slam” – prvotno planiranog za kraj listopada – nakon smrtonosnih napada jemenskih pobunjenika Huta na Saudijsku Arabiju.

Treće izdanje, prvotno predviđeno za razdoblje od 21. do 24. listopada, pomaknuto je na termin od 27. do 30. prosinca, stoji u priopćenju organizacije „Riyadh Season” koje je na platformi X objavio Turki Alalshikh, čelnik Opće uprave za zabavu Saudijske Arabije.

Na turniru, čiji je prijenos bio planiran na Netflixu, trebalo je nastupiti šest zvijezda - Carlos Alcaraz, Novak Đoković, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Alex de Minaur i Learner Tien.

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