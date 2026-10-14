Odgođen veliki sraz teniskih zvijezda u Saudijskoj Arabiji

Saudijski organizator objavio je dvomjesečnu odgodu trećeg izdanja egzibicijskog teniskog turnira „Six Kings Slam” – prvotno planiranog za kraj listopada – nakon smrtonosnih napada jemenskih pobunjenika Huta na Saudijsku Arabiju.

Treće izdanje, prvotno predviđeno za razdoblje od 21. do 24. listopada, pomaknuto je na termin od 27. do 30. prosinca, stoji u priopćenju organizacije „Riyadh Season” koje je na platformi X objavio Turki Alalshikh, čelnik Opće uprave za zabavu Saudijske Arabije.

Na turniru, čiji je prijenos bio planiran na Netflixu, trebalo je nastupiti šest zvijezda - Carlos Alcaraz, Novak Đoković, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Alex de Minaur i Learner Tien.