Odgodio povratak: Možda su u pitanju tjedni, možda i mjeseci

Nijemac Alexander Zverev, peti tenisač trenutačno na svijetu, dodatno je odgodio povratak tenisu nakon teške ozljede koju je zadobio u polufinalu ovogodišnjeg Roland Garrosa.

Po najavama iz njemačke reprezentacije Zverev je trebao igrati za Njemačku ovog tjedna u skupini Davis Cupa protiv Francuske, Belgije i Australije. No, Zverev je na službenoj konferenciji za novinare izjavio kako ima problema s kostima, da trpi neugodne bolove i da u ovom trenutku ne može normalno igrati tenis.

„Kada ću se vratiti tenisu ne mogu reći. Možda su u pitanju tjedni, a možda i, nažalost, mjeseci“, rekao je Zverev koji je doživio lom gležnja tijekom polufinalnog susreta u Roland Garrosu protiv kasnijeg pobjednika Rafaela Nadala. U tom je meču Španjolac dobio prvi set u tie-breaku, a ozljeda se Nijemcu dogodila tijekom tie-breaka drugog seta.

Ranije tijekom ljeta Zverev je najavljivao kako bi mogao čak nastupiti na US Openu, no nije se dogodio povratak u New Yorku, a neće se dogoditi ni sada u Davis Cupu.

Najčitaniji članci