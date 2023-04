Budimir najavio finale: Navijači trebaju malo da se 'zapale'. U ponedjeljak će biti - ludnica!

Bio je petak, radni dan, a finale u ponedjeljak očekujemo navalu. Hvala im na podršci i bodrenju, bili su odlični uz par incidenata, ali mislim da će se to zanemariti. Naša su pokretačka snaga koja nas nosi, a nadam se da će nas nositi i do pobjede u ponedjeljak, rekao je nakon pobjede protiv Milana (3-1) i ulaska u finale juniorske Lige prvaka trener Hajduka Marijan Budimir.

Od prve minute bolji su bili 'bili', ali onda su malo pali do poluvremena, ali u nastavku su pokazali pravo lice i pobijedili talijanskog velikana.

- Bili smo OK prvih 15-20 minuta i onda je Milan bio bolji, radili su nam probleme po desnoj strani i nekako smo uspjeli izdržati do poluvremena, znali smo da ćemo nešto morati promijeniti. Zamijenili smo stranu Vrciću i Brajkoviću, Pukštasa smo stavili na lijevu stranu da popunimo rupe, krila su nam bila indisponirana u prvom dijelu, ali pokazali su što znaju u drugom dijelu. Jako im paše da imamo dobru tranziciju, tako smo zabili i prvi gol. Na kraju krajeva, odigrali smo pametno, taktički jako zrelo i moraš imati malo i sreće, to sam rekao i prije utakmice. Treba sreću isprovocirati, na kraju smo je i imali i zasluženo ušli u finale - rekao je trener Budimir pa nastavio:

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Nakon što su nas razigrali prvo poluvrijeme u dva build-upa gdje nismo dobro stajali, nakon toga smo se povukli u prvom poluvremenu. Onda smo se dogovorili da ih moramo pritiskati gore jer nam stvaraju probleme ako se povučemo, a dogodilo se onda u visokom presingu da je Hrgović uzeo loptu, natjerao ih na grešku i zabio.

'Bili tići' će u ponedjeljak, 24. travnja od 18 sati igrati protiv nizozemskog AZ Alkmaara koji je u drugom polufinalu slavio protiv portugalskog Sportinga 4-2 nakon što je u 90 minuta bilo 1-1.

- Malo sam pogledao na TV-u prije sastanka, taktički su jako dobri s dva-tri dobra individualca. Zamjenici Bore Primorca su gledali utakmicu te će nam prenijeti impresije, ali dobit ćemo snimku pa imamo puno posla ova dva dana. Baš mi je drago da igramo s njima jer su osvajači svog prvenstva, prošli egzotična putovanja i na ispadanje stigli do finala i mislim da je to prvi put da momčadi iz 'domestic patha' igraju u finalu.

Atmosfera je na stadionu bila veličanstvena s više od 5.000 navijača Hajduka, a što će tek biti u ponedjeljak...

- Stvarno nam puno znači taj huk s tribina. Razveselili smo ih kao i u prošlosti, a nadam se da ćemo ih u ponedjeljak. Bit će ludnica, navijačima treba malo da se 'zapale'. Je li mi Milan najdraža pobjeda u karijeri? Najdraža će mi biti ona sljedeća.

