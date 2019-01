Odlazak legende: Vole ga Putin i Trump, psuje i na hrvatskom

Rus Fjodor Jemjeljanenko izgubio je od Amerikanca Ryana Badera na Bellatorovom 214 eventu. Bilo je to finale teškaškog Grand prixa, a Fjodor je pao već nakon 35 sekundi iz prvog pravog udarca. S 42 godine na leđima odlučio se povući se iz svijeta slobodne borbe...

Fjodor je po mnogima najbolji MMA borac svih vremena. Suvereno je vladao u PRIDE-u i neviđenom lakoćom uništavao je protivnike. Majstor ruskog samba i juda, podjednako je bio dobar u 'stojci' i na parteru.

Nevjerojatno eksplozivan i spreman, pred njim su padale K-1 i MMA legende Herring, Schilt, Fujita, Goodridge, Coleman, Randleman, Minotauro, Cro Cop, Hunt...

'Putin je izuzetan'

Nitko ga nije uspio dobiti punih 9 godina, u sportu u kojem jedan udarac završava sve, to je nevjerojatno postignuće jer je u tih 9 godina bez poraza Rus imao čak 28 borbi.

Neko je vrijeme bio izvan MMA svijeta, okušao se i u politici, posebno je blizak ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

- On je izuzetan predsjednik, ali i čovjek sport, majstor u judu. Ipak, nikad nisam ulazio u klinč s njim. Dolazio je na moje mečeve i meni je to bila čast - rekao je u jednom od intervjua Fjodor.

'Ispitivao me FBI'

Voli ga i američki predsjednik Donald Trump.

Prije desetak godina osnovana je organizacija 'Affliction Entertainment', koja je trebala parirati UFC-u i držati pay-per-view borbe. U kompaniji je velik dio imao Donald Trump, a prvo veliko ime koje su doveli bio je baš - Fjodor Jemjeljanenko.

Foto: Fjodor Jemjeljanenko/Instagram

Izvršni direktor 'Affliction Entertainmenta' bio je Michael Cohen, Trumpov odvjetnik kojeg je FBI nedavno uhitio i koji je pod istragom. Još se ne zna je li pod istragom i Fjodorovo nastupanje pod tom organizacijom.

Rus je potvrdio da ga je FBI ispitao uoči borbe protiv Franka Mira i sve je okrenuo na šalu.

- Nisu me pitali jesam li špijun, ha, ha, ha.

Posljednje borbe koje je Fjodor odradio nakon što se vratio u MMA poslije podužeg izbivanja nisu odavale dojam da je onaj stari. Baš suprotno, izgledao je kao da ga je vrijeme pregazilo.

Teško je bilo prosuditi bilo što nakon borbe protiv prilično nepoznatog Singha 2015. godine. No godinu nakon toga, pobjeda protiv Fabija Maldonada pokazala je jako puno.

Da, dobio je borbu, ali i teške batine. Prošle godine, baš u Bellatoru, izgubio je od Matta Mitrionea. No predstavom protiv Franka Mira Fjodor je pokazao da još u njemu ima dinamita.

Iza mene je armija Rusa, Srba i Grka

Rus je prije nekoliko godina bio u susjedstvu, posjetio je Beograd.

- Srbija je zemlja u koju ću uvijek rado dolaziti. Naši narodi su izuzetno bliski, bratski. U Srbiji uspijevam pronaći duhovni mir. Namjeravam otići na grob patrijarha Pavla i kneza Lazara - rekao je Fjodor kad je u Beogradu promovirao MMA turnir.

Foto: YouTube 2

Srbima je posebno prirastao srcu nakon što je za uvodnu pjesmu uoči borbi izabrao onu Vladike Nikolaja Velimirovića:'Vera večna, vera slavna'. Bio je u Beogradu, ali prije toga je naučio psovati na hrvatskom.

To je naučio u društvu bivšeg UFC prvaka Fabricija Werduma, dobrog prijatelja Mirka Filipovića. Cro Cop je Werduma naučio osnove, ovaj je to prenio Fjodoru na StrikeForceovom Grand Prix turniru u New Jerseyju.

Werdum, Fjodor i Antonio Silva nekako su se ugurali u lift, a neugodnu tišinu Werdum je razbio riječima:

'Dobro jutro, dobar dan, laku noće, j...m ti mater'.

Od tada i Fjodor zna psovati na hrvatskom...

Rođen u Ukrajini

Rodio se 28. rujna 1976. godine u Luhansku u Ukrajini, blizu granice s Rusijom.

Imao je teško djetinjstvo, priznao je da ponekad nije imao što jesti.

- Kad sam počeo zarađivati boreći se, svakog protivnika sam gledao kao čovjeka koji me pokušava vratiti u to razdoblje kad sam znao biti gladan - objasnio je Fjodor.

Njegovi treninzi proučavaju se na zapadu.

Fjodor je bio šampion u nekoliko borilačkih vještina, najbolji je bio u ruskom Sambu u kojem je bio višestruku ruski, četverostruki svjetski i europski prvak.

Trenirao je i hrvanje te judo.

Otac Vladimir bio je električar, majka učiteljica. Ima stariju sestru Marinu i dva mlađa brata, Aleksandra koji je također MMA borac te Ivana.

Ruskoj vojsci pristupio je 1995. godine, godinu dana nakon što je završio trgovačku školu. U vojsci je bio vatrogasac.