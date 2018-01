Mirko Alilović: To s razbijenim staklima zbilja nisam zaslužio

Danas sam odigrao zadnju utakmicu za Hrvatsku i moram se zahvaliti obitelji, prije svega. Bili su mi poticaj na svim natjecanjima, mislim da više nisam u stanju dati 300 posto od sebe za Hrvatsku i najpoštenije je stati na vrijeme. Mislim da više nisam spreman dati 300 posto od sebe, pokušao sam fizički i psihički, ali hvala svima na ovih 12 godina, rekao je razočarani Ivan Čupić nakon utakmice sa Češkom za peto mjesto na Europskom prvenstvu.

Lino na rubu suza na oproštaju, iz reprezentaciji odlaze i Čupić, Alilović... Reporteri: Marko Vidalina i Nenad Nevešćanin Posted by 24sata on Friday, January 26, 2018

Čupko odlazi kao najbolji strijelac u povijesti reprezentacije.

- Uvijek bih to mijenjao za bolje mjesto. Svi bi htjeli da igramo polufinale. Probali smo sve, no nismo zaslužili i očito postoje bolji od nas. Pričali smo puno, jedna loša utakmica protiv Švedske i loše poluvrijeme protiv Francuske... Bilo je to premalo za polufinale. Nismo toliko dobri koliko smo mislili da jesmo, sanjali smo zlato, ali u ovom trenutku nismo bili spremni za više - priča Čupić.

Uz njega od reprezentacije su se oprostili i Igor Vori, Denis Buntić te Mirko Alilović.

- To je to, ja sam gotov! Evo sad sam imao i tu situaciju s razbijenim staklima na kući punice, meni to ne treba u životu. Vratio sam se na nagovor Line, ali nije ispalo kako smo svi htjeli. Bio sam tu 11 godina, osvojio sedam medalja. I da smo svi skupa malo više poštovali te medalje možda bi danas sve bilo drukčije - rekao je Mirko Alilović kojeg je pogodio i vandalski napad nakon poraza od Francuske:

- Nekad je bilo bolje, nekad lošije, ali uvijek sam davao sve što sam mogao za ovu reprezentaciju i sad ta razbijena stakla na kući... Mislim, nije fer, nije korektno i nije sportski.

Lino također odlazi s klupe, a naslijediti bi ga mogao i stranac.

- Ha, zašto ne. Ako je to stručnjak, potpuno posvećen reprezentaciji, ne bih imao ništa protiv. Da se razumijemo, ja sam radije za domaćeg stručnjaka, ali ne bih imao ništa protiv i da to bude stranac ako je to stručnjak koji zna svoj posao - kaže Alilović.

'Nismo toliko kvalitetni kao što mislimo'

Ponovno smo ostali bez medalje, a to sada već postaje zabrinjavajuće...

- Postoje ljudi koji će to analizirati, mogu reći da smo htjeli svaku dobiti, ali na zadnja tri natjecanja smo ostali bez medalje... Postoji razlog za to, ne mogu detektirati koji je, svi su dali koliko su mogli. Imali su svi problema s povredama kao i mi, to nije opravdanje. Imamo budućnost, ali nismo toliko kvalitetni. Nešto nam fali za medalje - priča Čupić..

Što napraviti?

- Teško je o tome pričati jer još sam uvijek igrač i imam nekih stvari koje bih rekao, ali nije mjesto ni vrijeme za to. Dosta mladih igrača se odgaja vani, to je surova realnost našeg sporta, ne samo rukometa. Dublji je problem nego što to sad mogu pričati - dodaje Čupić.

'Dijelio nas je jedan gol od polufinala'

Igor Karačić danas je držao sve konce hrvatske igre u rukama...

- Odigrali smo odlično prvo poluvrijeme, kako je izbornik i tražio. Ne znam što se dogodilo u drugom dijelu u par trenutaka. Promašili smo par zicera, došli su nam na jedan, dva razlike, ali izvukli smo to kako treba. Na kraju je i izbornik povukao najjače snage, a najvažnije je da se nitko nije ozlijedio. Bilo je jako teško nakon onog ispadanja. Dijelio nas je jedan gol od polufinala. Hvala Bogu da smo imali ovu utakmicu da se vratimo na pobjedničke staze - priča Karačić.

Manuel Štrlek najbolji je naš igrač posljednjih godina, jedan od rijetkih koji je uvijek pouzdan.

- Znamo da je jako teško kad izgubiš onako kao mi od Francuske. Ovu današnju utakmicu treba zaboraviti, najvažnije je da smo se s pobjedom oprostili. Naravno da nam je žao što se ne borimo za medalje, ali to je rukomet... Mi smo našu šansu izgubili protiv Šveđana, no sad je gotovo, treba to što prije zaboraviti.

Ivan Stevanović proglašen je igračem utakmice.

- Česi igraju dobro, jako ih je lijepo bilo gledati na ovom prvenstvu. Teško je bilo igrati ovu utakmicu, teško se bilo i spremati. No skupili smo glave i ljepše je otići s prvenstva s pobjedom. Čudan je sustav, Švedska je prošla u borbu za medalje s tri poraza. Ne znam hoće li se to mijenjati, ali, eto, ljudima je bar bilo zanimljivije gledati.

Luka Stepančić u jednom je trenutku zabrinuo suigrače.

- Koljeno? Ma dobro je, Mamić mi je pao na nogu, ali nije ništa strašno. Najvažnije je da smo se oprostili od Eura pobjedom. Imali smo san o polufinalu, na žalost nismo uspjeli. No, što je tu je. Drugačije je s pobjedom otići s prvenstva. Neki se opraštaju, ali opraštali su se i prije. Dolaze mlade snage, tu je na primjer Halil koji je 98. godište.

Zlatko Horvat zabio je Česima 10 golova i najavio da ostaje na raspolaganju izborniku i za iduća natjecanja.

- Nismo bili pravi nakon te utakmice s Francuskom. Radili smo od 18. prosinca, krvarili... Naravno da nije lako. Mogu reći da smo na kraju odigrali i dobar turnir i zahvaliti se svima koji su nas pratili.

Danas je na velikom natjecanju debitirao i 19-godišnji Halil Jaganjac, igrač od kojeg puno očekujemo u budućnosti.

- Nisam igrao napad, ali ne žalim ni zbog čega. Debitirao sam na Euru s 19 godina, a to je za mene velika čast. Iskreno se nadam da ću i u budućnosti biti dio sastava - zaključio je Jaganjac.

