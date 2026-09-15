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UEFA ODLUČILA

Odlučeno gdje se igra finale LP sljedeće dvije godine: Nakon 30 godina vraća se u Barcelonu

Piše Issa Kralj,
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Odlučeno gdje se igra finale LP sljedeće dvije godine: Nakon 30 godina vraća se u Barcelonu
Foto: FC Barcelona
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UEFA šokirala: finale Lige prvaka 2028. stiže u München, a 2029. na obnovljeni Camp Nou nakon čak 30 godina

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Iako je nova sezona Lige prvaka tek počela te su odigrane utakmice prvog kola, krovna europska nogometna organizacija Uefa objavila je gdje će se igrati finala Lige prvaka 2028. i 2029. Ovogodišnje finale igra se na stadionu Atletico Madrida Metropolitano.

Na održanom sastanku Izvršnog odbora u Solunu odlučeno je da će finale 2028. godine biti odigrano na Munich Football Areni, odnosno Allianz Areni, dok će godinu dana kasnije domaćin biti Camp Nou u Barceloni.

Zanimljivo, München je bio jedini kandidat za finale koje se igra za dvije godine dok je za 2029. bilo dva kandidata. Uefa je birala između Camp Noua i kultnog engleskog Wembleyja, a na kraju je odlučeno da će se finale najelitnijeg europskog natjecanja vratiti na Camp Nou nakon dugih 30 godina. 

Zadnji puta se finale Lige prvaka na Camp Nou igralo 1999. kada je trofej podigao Manchester United nakon preokreta 2-1. 

Uefa je  istovremeno odredila domaćine i ostalih velikih klupskih finala. Finale Europa lige 2028. igrat će se u Bukureštu, a 2029. u Beogradu. Torino će 2028. biti domaćin finala Konferencijske lige, dok će se ono godinu kasnije igrati na Puskás Areni u Budimpešti. 

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