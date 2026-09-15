Odlučeno gdje se igra finale LP sljedeće dvije godine: Nakon 30 godina vraća se u Barcelonu

Iako je nova sezona Lige prvaka tek počela te su odigrane utakmice prvog kola, krovna europska nogometna organizacija Uefa objavila je gdje će se igrati finala Lige prvaka 2028. i 2029. Ovogodišnje finale igra se na stadionu Atletico Madrida Metropolitano.

Na održanom sastanku Izvršnog odbora u Solunu odlučeno je da će finale 2028. godine biti odigrano na Munich Football Areni, odnosno Allianz Areni, dok će godinu dana kasnije domaćin biti Camp Nou u Barceloni.

🏟️ Two iconic venues!



🏆 Munich Football Arena and Camp Nou in Barcelona will host the #UCLfinal in 2028 and 2029 respectively.



Which one would you like to go to the most? 👇 pic.twitter.com/V1EzYUMc9U — UEFA (@UEFA) September 15, 2026

Zanimljivo, München je bio jedini kandidat za finale koje se igra za dvije godine dok je za 2029. bilo dva kandidata. Uefa je birala između Camp Noua i kultnog engleskog Wembleyja, a na kraju je odlučeno da će se finale najelitnijeg europskog natjecanja vratiti na Camp Nou nakon dugih 30 godina.

Zadnji puta se finale Lige prvaka na Camp Nou igralo 1999. kada je trofej podigao Manchester United nakon preokreta 2-1.

Uefa je istovremeno odredila domaćine i ostalih velikih klupskih finala. Finale Europa lige 2028. igrat će se u Bukureštu, a 2029. u Beogradu. Torino će 2028. biti domaćin finala Konferencijske lige, dok će se ono godinu kasnije igrati na Puskás Areni u Budimpešti.