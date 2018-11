Odmorite me, zaslužio sam: Raketa pred rušenjem rekorda

Šokantan rekord Rakitića. Naslov je to teksta kojeg je objavio Mundo Deportivo o nevjerojatnom nizu minuta koje je hrvatski veznjak sakupio ove sezone.

Hrvatski je veznjak igrač s najviše odigranih minuta za Barcelonu ove sezone. Od 18 službenih utakmica Barce, Raketa je igrao njih 17, a u 15 je krenuo u prvoj postavi. Po 90 minuta je odigrao u 13 utakmica.

I ne samo to, on je ove godine već odigrao 58 službenih utakmica za klub (46) i za reprezentaciju (12) i na korak je do rušenja vlastitog rekorda iz 2017. godine kada je u nogama imao 63 utakmice. S obzirom na to da Barcelonu do kraja godine čeka još osam utakmica, a hrvatsku dvije, Raketa bi mogao debelo nadmašiti svoj dosadašnji rekord.

Sigurno ga neće biti tek u sljedećoj ligaškoj protiv Atletico Madrida jer odrađuje suspenziju zbog crvenog kartona kojeg je dobio protiv Betisa.