Nisu Englezi bili toliko bolji i nadmoćniji, ali jedan trenutak dekoncentracije u našim redovima bio je dovoljan da nas Engleska rastvori i zabije. Livaković je ostao na vjetrometini sa Raheemom Sterlingom. Nije imao šanse.

Engleska je pobijedila Hrvatsku 1-0 u prvom kolu europskog prvenstva i došla do prve pobjede na otvaranju Eura iz desetog pokušaja. Iako ove sezone nije briljirao u dresu Manchester Cityja, Raheem Sterling je unosio nemir na našoj lijevoj strani, a onda u 57. minuti i zabio za pobjedu.

- Osjećam se dobro. Uvijek sam govorio da ako igram na Wembleyu na velikom turniru moram zabiti i sjajno je to napokon napraviti. Postoji mnogo različitih razloga zašto nisam zabijao za svoj klub i to je sada potpuno nebitno. Ovdje sam s Engleskom i uživam u svom nogometu. To je najvažnije - kazao je engleski junak pa se osvrnuo na utakmicu:

- Bila nam je to prva utakmica i trebala nam je pobjeda. Držali smo se zajedno i igrali smo dobar nogomet. Dečki su bili briljantni danas. Da budem iskren, uvijek sam si govorio, kada sam odrastao to blizu stadiona, da moram zabiti ovdje. Bio je sjajan osjećaj. Morao nastaviti pobjeđivati i imati taj mentalitet pobjede.

Mnogi su u prvoj postavi vidjeli Rashforda i Sancha ispred Sterlinga. Njegove igre nisu im ulijevale optimizam, no Gareth Southgate se nije previše osvrtao na to, išao je po svome i pogodio.

- Jesam li opravdao mjesto u prvih 11? Pokušavam. Sjajno je doći do pobjede, a sada nas čekaju druge utakmice. Bila je to duga sezona za mene, ali jedva sam čekao da dođem ovdje i zaigram za reprezentaciju. Znao sam da će to dobro izgledati - kazao je Sterling.

Nogometaš Aston Ville Tyrone Mings jedan je od Engleza koji je danas debitirao na velikom natjecanju, no to se uopće nije osjetilo na njemu. Bio je sjajan u obrani u duetu sa Stonesom, dobro se nosio s Rebićem i bez problema osvajao većinu zračnih duela.

- Bilo je otprilike onoliko savršeno koliko je moglo proći. Bilo je važno dobro započeti. Znamo koliko Hrvatska može biti opasna, ali uspjeli smo je zaustaviti. Bilo je sjajno igrati pred našim domaćim navijačima i savršeno pobijediti pred njima.

Velike probleme igračima je stvarala vrućina. Temperatura od 30 Celzijusovih stupnjeva zagrijala je London.

- Bilo je teško igrati po ovoj vrućini. Ali pronašli smo našu snagu i vjeru na treninzima. Svaka čast svim članovima stožera koji su nam pomogli da danas budemo na najvišoj razini. Ostvario sam san igrajući na velikom turniru za Englesku i uživao sam u svakoj sekundi. Ovo je vjerojatno bila najzanimljivija utakmica na kojoj sam igrao. Hrvatska je vrhunska momčad kao što smo i prije znali. Ali imamo kvalitetu da se nosimo s takvim momčadima - kazao je Mings pa nastavio:

- Ne mogu se sjetiti ni poteza za gol! Željeli smo drugi gol, ali bilo je važno da sačuvamo mrežu netaknutom. Osjećali smo se staloženo i u dobroj formi. Svaka čast cijeloj momčadi.

Nogometaš Leedsa Kalvin Phillips jedno je od otkrića izbornika Garetha Southgatea. Bio mu je ovo tek osmi nastup i debi na velikom natjecanju, a odigrao je toliko hladnokrvno i bez imalo treme. Uostalom, to smo mogli vidjeti u 57. minuti kada se provozao našom obranom, otarasio se Ćalete-Cara i asistirao Sterlingu za gol.

- Bilo je stvarno vruće i jako teško igrati po takvom vremenu. To je sjajan rezultat i zadovoljan sam svojim nastupom. Još su dvije utakmice u skupini, moramo odigrati ovako i protiv Češke i Škotske - kazao je Phillips pa nastavio:

- Sjajan je osjećaj dobiti asistenciju i sjajan osjećaj doći do tri boda. Opušten sam - takva sam osoba bez obzira na to kakav teret mi se stavlja. Puno se priča o tome da se ja i Declan Rice borimo za poziciju, ali kad igramo zajedno, mislim da igramo jako dobro. Čast mi je igrati s njim - kazao je on.

Izbornik Gareth Southgate je, očekivano, bio oduševljen. Njegova momčad je pratila njegove upute i odigrala baš onako kako ih je pripremio.

- Lijepo je što smo našim navijačima i našoj zemlji priuštili zaista ugodno poslijepodne. Igrači su se jako dobro nosili s pritiskom. Od samog početka, nevjerojatna vrućina, ali igrali su dobro i dobro se pozicionirali od početka. Bilo je trenutaka u kojima je tempo padao zbog vrućine, ali veći dio utakmice smo kontrolirali i nismo dali Hrvatskoj puno prilika i izgledali smo opasno - kazao je engleski izbornik.

Iako su ga mnogi kritizirali zbog uvrštenja Kalvina Phillipsa u prvih 11, Southgate je u potpunosti pogodio. Igrač Leedsa je bio igrač utakmice.

- Kalvin Phillips je igrač koji je toliko podcijenjen. Imao je sjajan početak u reprezentativnoj karijeri. Mislio sam da je bio sjajan i bez pogreške tijekom utakmice - kao i svi. I baš mi je drago zbog Sterlinga. Bio je opasan cijelu utakmicu. Moramo vjerovati u njega i mislim da je bio jako motiviran - kazao je Southgate pa zaključio:

- Trebat će nam odlična forma svih naših napadača tijekom turnira. Možemo mijenjati i trbat će nam to. Ključno je bilo izvršiti pritisak na hrvatske veznjake i to smo uspjeli. Naši braniči su se odlično nosili s dugim loptama i dobro su čitali igru. Bio je to dan kada su svi, koji su izašli na teren, odradili sjajan posao.