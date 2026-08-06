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NEĆE BITI DERBIJA

Ovo su suci krnjeg kola HNL-a

Piše Domagoj Vugrinović,
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Ovo su suci krnjeg kola HNL-a
Varaždin i Lokomotiva sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Drugo kolo HNL-a će imati četiri utakmice jer je dvoboj Rijeke i Dinama odgođen zbog europskih obaveza obje momčadi

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Hrvatski nogometni savez objavio je delegiranje sudaca i ostalih službenih osoba za utakmice drugog kola HNL-a, koje će se igrati 8. i 9. kolovoza. Kolo će imati četiri utakmice jer je dvoboj Rijeke i Dinama odgođen. Program u subotu od 18.30 sati otvaraju Rudeš i Osijek u Velikoj Gorici. Glavni sudac bit će Marko Crnojević iz Novske, kojemu će to biti druga utakmica u SHNL-u. Debitirao je prošle sezone u posljednjem kolu, kada je Osijek pobijedio Slaven Belupo 2-0.

Crnojeviću će pomagati Ivan Starčević iz Bjelovara i Patrik Krmar iz Zaprešića, dok će četvrti sudac biti Antonio Melnjak iz Rijeke. U VAR sobi bit će Igor Pajač iz Svetog Ivana Zeline, a njegov pomoćnik Bojan Zobenica iz Velike Gorice.

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Lokomotiva i Gorica sastaju se istoga dana od 21 sat na Maksimiru. Utakmicu će voditi Antonio Škobić iz Osijeka, koji je također prošle sezone debitirao u HNL-u. Pomoćnici će mu biti Marko Reljan iz Osijeka i Filip Đerđ iz Darde, dok je za četvrtog suca određen Patrik Pavlešić iz Duge Rese. VAR sudac bit će Ivan Bebek iz Rijeke, a AVAR Kristijan Novosel iz Valpova.

Nedjeljni program počinje u 18.30 sati utakmicom Slavena i Varaždina u Koprivnici. Glavni sudac bit će Duje Strukan iz Splita, a pomagati će mu Dujo Sarić iz Klisa i Bruno Geller iz Svetog Ivana Zeline. Četvrti sudac je Ante Terzić iz Podstrane, VAR Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca, a AVAR Ante Čuljak iz Zagreba.

Varaždin i Lokomotiva sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a
Varaždin i Lokomotiva sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Kolo će zaključiti Hajduk i Istra u nedjelju od 21 sat na Poljudu. Glavni sudac bit će Mateo Erceg iz Benkovca, kojemu će pomagati Stipe Brajković iz Šibenika i Vinko Podrug iz Zagreba. Četvrti sudac je Filip Dragašević iz Zagreba, dok će u VAR sobi biti Ivan Matić iz Osijeka i Dario Kulušić iz Šibenika.

Utakmica Rijeke i Dinama, koja se trebala igrati u drugom kolu na Rujevici, odgođena je zbog europskih obveza klubova.

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