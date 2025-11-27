Održali krizni sastanak na Anfieldu: Poznata je sudbina Arnea Slota na klupi Liverpoola!

Da je netko navijačima Liverpoola uoči početka sezone rekao da će imati 10 poraza prije prosinca, vjerojatno bi mu se smijali. Mirisalo je na povijesnu sezonu "redsa" nakon uloženih gotovo 500 milijuna eura ljetos, ali ispao je pravi debakl!

U posljednjih 12 utakmica u svim natjecanjima Liverpool ima devet poraza. Izgubio je finale Community Shielda, ispao iz liga kupa, u Premier ligi je 12. s 11 bodova manje od vodećeg Arsenala, a u Ligi prvaka 13. s devet bodova od mogućih 15. Dakako, pritisak na Arnea Slota je ogroman, a njegova pozicija dovodi se u znak pitanja.

Nakon poraza od PSV-a (1-4 na Anfieldu), Slota su pitali boji li se otkaza.

- Ne, ne brinem se oko svoje pozicije. Fokus mi je na drugim stvarima.

Prema pisanju Telegrapha, uprava Liverpoola odlučila je pružiti nizozemskom treneru još jednu priliku, ali u iduće tri utakmice mora osvojiti maksimalnih devet bodova! U suprotnom, dobit će otkaz.

Navijači engleskog prvaka zazivaju povratak Jurgena Kloppa, a uprava kluba navodno je već kontaktirala njemačkog stručnjaka. Ponudili bi mu opciju da privremeno preuzme momčad, bez dugoročnog ugovora, pišu Englezi.