Obavijesti

Sport

Komentari 2
PIŠU ENGLEZI

Održali krizni sastanak na Anfieldu: Poznata je sudbina Arnea Slota na klupi Liverpoola!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Održali krizni sastanak na Anfieldu: Poznata je sudbina Arnea Slota na klupi Liverpoola!
3
Foto: Phil Noble/REUTERS

U posljednjih 12 utakmica u svim natjecanjima Liverpool ima devet poraza. Izgubio je finale Community Shielda, ispao iz liga kupa, u Premier ligi je 12. s 11 bodova manje od vodećeg Arsenala, a u Ligi prvaka 13. s devet bodova

Da je netko navijačima Liverpoola uoči početka sezone rekao da će imati 10 poraza prije prosinca, vjerojatno bi mu se smijali. Mirisalo je na povijesnu sezonu "redsa" nakon uloženih gotovo 500 milijuna eura ljetos, ali ispao je pravi debakl! 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kuže ga je zakucao u zid, Klopp je učio od njega, a sad kaže: Možda sam završio karijeru... 00:58
Kuže ga je zakucao u zid, Klopp je učio od njega, a sad kaže: Možda sam završio karijeru... | Video: 24sata Video

U posljednjih 12 utakmica u svim natjecanjima Liverpool ima devet poraza. Izgubio je finale Community Shielda, ispao iz liga kupa, u Premier ligi je 12. s 11 bodova manje od vodećeg Arsenala, a u Ligi prvaka 13. s devet bodova od mogućih 15. Dakako, pritisak na Arnea Slota je ogroman, a njegova pozicija dovodi se u znak pitanja. 

UEFA Champions League - Liverpool v PSV Eindhoven
Foto: Phil Noble/REUTERS

Nakon poraza od PSV-a (1-4 na Anfieldu), Slota su pitali boji li se otkaza.

- Ne, ne brinem se oko svoje pozicije. Fokus mi je na drugim stvarima. 

Prema pisanju Telegrapha, uprava Liverpoola odlučila je pružiti nizozemskom treneru još jednu priliku, ali u iduće tri utakmice mora osvojiti maksimalnih devet bodova! U suprotnom, dobit će otkaz. 

UEFA Champions League - Liverpool v PSV Eindhoven
Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Navijači engleskog prvaka zazivaju povratak Jurgena Kloppa, a uprava kluba navodno je već kontaktirala njemačkog stručnjaka. Ponudili bi mu opciju da privremeno preuzme momčad, bez dugoročnog ugovora, pišu Englezi. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Ždrijeb SP-a 2026. Kad i gdje je, koga može izvući Hrvatska?
SVE O CEREMONIJI

Ždrijeb SP-a 2026. Kad i gdje je, koga može izvući Hrvatska?

Nogometni svijet spreman za povijesni ždrijeb nikad opširnijeg SP-a 2026.! Hrvatska čeka sudbinu među 48 reprezentacija
Blamaža Liverpoola, Arsenalu derbi protiv Bayerna! Preokret Reala i luda utakmica u Parizu
DRAMA U LIGI PRVAKA

Blamaža Liverpoola, Arsenalu derbi protiv Bayerna! Preokret Reala i luda utakmica u Parizu

Perišić je zabio penal za vodstvo PSV-a u šestoj minuti, a nizozemski prvak slavio je čak 4-1. Arsenalu je pripao derbi kola protiv Bayerna, PSG i Spursi zabili su čak osam golova! Luda večer u Ligi prvaka
FOTO Zanosna crnka osvojila je splitsku publiku. Svi su gledali u njezinu žutu haljinu i trbušnjake
FITNESS TRENERICA

FOTO Zanosna crnka osvojila je splitsku publiku. Svi su gledali u njezinu žutu haljinu i trbušnjake

Split je prije dvije godine ugostio skupinu Davis Cupa, a glavna zvijezda na tribinama bila je atraktivna crnka Tanja Bolanča koja se pojavila u haljini i pokazala zanosnu figuru. Tko je to, tko je to, mnogi su se pitali

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025