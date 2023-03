Odustao od nogometa i postao pornozvijezda: 'Bilo je strašno kad sam snimao prvu scenu'

Damian Oliver imao je isti san kao i mnogi drugi klinci. Htio je postati profesionalni nogometaš, a karijera mu je išla uzlaznom putanjom - sve do uhićenja sa samo 17 godina zbog prodaje droge.

Jednom kad je izašao iz zatvora, Oliverov ljubavni život bio je u uzletu. Mnoge su se žene zanimale za njega, pa je ubrzo odlučio objesiti kopačke o klin i stati pred kameru kao pornoglumac.

- Ljudi su mi rekli, pa ionako to radiš, mogao bi onda barem zarađivati novac od seksa - otkrio je Oliver u podcastu 'Anything Goes With James English'.

Žali za nogometom

Bio je član mlađih uzrasta engleskog prvoligaša Crystal Palacea i pred njim bila je stvarno perspektivna karijera. Međutim, problemi u privatnom životu bili su previše za Olivera, pa je izgubio fokus za treningom.

- Da sam ostao u Crystal Palaceu mogao sam zaraditi više kao nogometaš. Također sam se bavio borbama, možda sam i u tome mogao nešto napraviti.

Njegovi su se roditelji rastali dok je bio mlad i odrastao je s djedom i bakom, koja je preminula od raka dojke kad je imao 14 godina.

Završio u zatvoru pa postao pornozvijezda

Zatim je ušao u poslovanje s drogom, zbog čega je kao maloljetnik završio u zatvoru. Nakon toga se odlučio baviti pornografijom.

- Bio sam dobar i u nogometu, ali mislio sam da će mi karijera pornozvijezde biti barem jednako dobra kao nogomet. Međutim, nije tako dobro kao što ljudi misle. Bilo je strašno prvi put kad sam bio na setu. Snimatelj je bio neki visoki i ćelavi Irac, bio je strašan. Pred njim bih trebao izvaditi moj 'kljun' i početi sa scenom.

Prvo iskustvo u pornografiji bilo mu je zastrašujuće.

- Toliko sam se znojio da sam se poskliznuo na vlastiti znoj. Morali smo rezati puno scena. Trebao sam držati partnericu na kauču, ali noge su mi klizile niz pod.

