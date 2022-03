Ruskinja Alina Kabajeva (38) svojevremeno je bila jedna od najboljih ruskih gimnastičarki. Osvojila je olimpijsko zlato u Ateni 2004. godine te uz to ima devet svjetskih naslova u ritmičkoj gimnastici.

No, nije u Rusiji popularna samo zbog sportske karijere već je navodno ljubovala s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Navodno mu je rodila i blizance, pisali su ruski mediji, ali kako je Putinov život obavijen velom tajni, nikada nije potvrđeno javnosti te je ostalo samo na glasinama. Ionako je o njihovoj ljubavi bilo zabranjeno pisati, kao i većini toga o Putinovom životu. Moskovski Korespondent je 2008. godine objavio kako se ruski predsjednik razveo od supruge Ljudmile te da se zaručio za Kabajevu koja je trudna s blizancima. To se ubrzo sve zataškalo, ali ne bez posljedica. Korespondent je uskoro ugašen.

I ona se pojavila u javnosti nakon dugo vremena. Ne kako bi osudila invaziju Rusije nad Ukrajinom već su joj zasmetale sankcije nad ruskim sportom. Naime, Fifa i Uefa suspendirale su ruske klubove i ruske reprezentacije, Međunarodni olimpijski odbor predložio je da se zabrane nastupi svim ruskim i bjeloruskim sportašima, ruske klubove suspendirali su i ULEB, Ehf...

- Vjerujem da nikad nije bilo sramotnije stranice u povijesti svjetskog sporta. Vodstvo mnogih međunarodnih sportskih organizacija dulje vrijeme i pod raznim izgovorima bavi se potpuno nesportskim stvarima. Sada se to više i ne skriva. Njihova ''briga'' za svijet licemjerna je kao i borba za čisti sport - rekla je ona.

Kabajeva je bila zastupnica u Putinovoj stranci Jedinstvena Rusija. Nestala je s političke scene, ali nije ostala kruha gladna. Danas je šefica National Media Group. U svome istupu se zapitala kako to da ostale zemlje koje su sudjelovale u drugim ratovima nisu kažnjene, asocirajući vjerojatno na SAD. Rusi granatiraju zgrade, bolnice, škole, sve je više žrtava, a više od milijun ljudi je napustilo Ukrajinu. No, za nju to nije zločin. Rusija samo želi 'očistiti' Ukrajinu od nacista, tvrdi ona.

– Nisu se brinuli i nisu izbacili iz natjecanja ni jednu državu koja je sudjelovala u uništavanju stotina tisuća civila u Jugoslaviji, Iraku, Libiji, Siriji. No, sportski dužnosnici jako su se naljutili kada je Rusija odlučila zaštititi Donbas i Lugansk od nacista.