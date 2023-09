Oglasili se BBB-ovci: Barišić je pregazio svoju riječ. Svima je očita upravljačka kriza u klubu

Bad Blue Boysi oglasili su se povodom stanja u klubu i 'upravljačke krize' na Maksimirskoj 128.

Boysi su se u svojem priopćenju osvrnuli na pitanje prijedloga novog statuta, koji je trebao biti predmet rasprave na skupštini Dinama krajem rujna.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Priopćenje Bad Blue Boysa prenosimo u cijelosti...

- Kada smo, preko sedmorice povjerenika, pristali sudjelovati na Skupštini (ne)održanoj u ožujku, učinili smo to zbog obećanja da će klub u narednih nekoliko mjeseci biti privremeno povjeren prijelaznoj Upravi do donošenja novog Statuta i kasnijeg izbora nove Uprave. U našem svijetu, kada se da riječ, to vrijedi više od bilo kojeg potpisa i izjave u medijima. Gospodin Barišić je pogazio svoju riječ prošlog tjedna kada je članovima radne skupine za donošenje Statuta priopćio da se o dokumentu koji je ona izradila i njemu predala prije skoro 2 mjeseca neće glasati na sljedećoj Skupštini. Također, gospodin Barišić je bez ikakvog objašnjenja odgodio ranije dogovoreni termin Skupštine još u srpnju zbog čega je došlo do upravljačke krize koja je, vjerujemo, svima očita.

- poručili su Boysi.