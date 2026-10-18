Oglasili se Marsonia i Croatia: Iskrena podrška Veldinu Kariću, nasilje nema mjesta u sportu

Fizički napad na trenera Marsonije i HNL ikone Veldina Karića izazvao je oštre reakcije u hrvatskom nogometu. Službenim priopćenjima oglasili su se Marsonia i Đakovo Croatia, osudivši nasilje i pruživši podršku napadnutom treneru.

Incident se dogodio nakon utakmice devetog kola Treće NL Istok, u kojoj je Đakovo Croatia na domaćem terenu slavila 4-0. Prema dostupnim informacijama, Karića je fizički napao Dario Jurević, navodno nezadovoljan time što njegov sin nije dobio priliku za igru. Prema svjedočenjima očevidaca, trener Marsonije nakon napada ostao je u lokvi krvi. Zadobio je ozljedu nosa, a nakon liječničke obrade pušten je na kućno liječenje. Osumnjičeni je priveden.

Predsjednik Marsonije Nikola Mostarkić istaknuo je da klub stoji uz Karića, ali i da okolnosti incidenta tek treba utvrditi.

- Nisam bio prisutan nakon utakmice i nisu mi poznate sve okolnosti ni što je prethodilo napadu. Zato ne želim nagađati o uzrocima, već smatram da nadležna tijela trebaju utvrditi činjenice. Našem treneru Veldinu Kariću pružamo punu ljudsku i klupsku podršku. Sigurnost svih trenera, igrača i drugih sudionika mora biti na prvom mjestu. NK Marsonia ne podržava i osuđuje svaki oblik nasilja, bez obzira na to od koga dolazi - poručio je Mostarkić.

Oštru osudu uputio je i domaćin utakmice. Iz Đakovo Croatije naglasili su da za nasilje na sportskim terenima i oko njih nema opravdanja, bez obzira na rezultat ili odluke trenera.

- Sportski tereni i prostori oko njih moraju biti mjesta na kojima nema opravdanja za fizičke obračune, prijetnje ili uvrede. Nezadovoljstvo rezultatom, minutažom ili odlukama trenera nikome ne daje pravo na nasilje - stoji u priopćenju kluba.

Posebno su istaknuli odgovornost roditelja mladih nogometaša, podsjetivši da roditelji djece iz njihove Škole nogometa potpisuju Kodeks ponašanja na stadionima.

- Naš stav je jasan i nepromjenjiv: Kodeks nije formalnost, nego obveza koju svi moraju poštovati! Interes pojedinca nikada ne može biti iznad sigurnosti djece, igrača, trenera i sudaca. Sportski tereni moraju biti mjesta nulte tolerancije na nasilje i od tog načela nećemo odstupiti ni milimetra. Ovom prilikom upućujemo punu podršku treneru Marsonije, gospodinu Veldinu Kariću, uz iskrenu želju za što bržim oporavkom - zaključili su iz Đakova.