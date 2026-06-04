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U SLUŽBENOM PRIOPĆENJU

Oglasili se treneri Martinjaka: Raditi od sportaša državnog neprijatelja je stvarno previše

Piše 24sata,
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Oglasili se treneri Martinjaka: Raditi od sportaša državnog neprijatelja je stvarno previše
Foto: Facebook / Alfa Team Zagreb

Marko prolazi kroz nezapamćen javni linč, gdje se zbog jednog nepromišljenog trenutka u afektu briše sve ono ljudsko i sportsko što je godinama gradio - napisali su treneri u službenom priopćenju

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Nakon incidenta na malonogometnom turniru Goat lige, na kojem je Marko Martinjak glavom udario igrača protivničke momčadi, Tomislava Mrkonjića, oglasili su se i njegovi treneri. 

Podsjetimo, incident se dogodio prošlu nedjelju, a momčad koju je Martinjak vodio na kraju je isključena s turnira, a Mrkonjiću je kasnije ustanovljeno da ima teške tjelesne ozljede.

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Udarac Martinjaka glavom VIDEO
Udarac Martinjaka glavom | Video: YouTube

Treneri iz zagrebačkog Alfa Teama, Jasmin Berisha, Igor Divjanović i Vedran Pereković oglasili su se službenim priopćenjem koje prenosimo u cijelosti:

"Kao treneri Marka Martinjaka, osjećamo profesionalnu i ljudsku dužnost obratiti se javnosti nakon događaja na malonogometnom turniru.

Prije svega , želimo biti potpuno jasni: fizičko nasilje nikada nije i ne može biti rješenje, niti iza takvog ponašanja kao treneri ne možemo stajati. Mi smo borci u ringu, a izvan njega moramo biti primjer samokontrole, posebno prema mlađim generacijama koje nas prate. Marko je svjestan svoje pogreške, preuzeo je odgovornost i javno se ispričao, što je bio jedini ispravan prvi korak.

Međutim, smatramo da je trenutačna reakcija javnosti i medijski pritisak koji se stvorio prešao sve granice. Marko prolazi kroz nezapamćen javni linč, gdje se zbog jednog nepromišljenog trenutka u afektu briše sve ono ljudsko i sportsko što je godinama gradio. Raditi od sportaša državnog neprijatelj broj jedan zbog incidenta na amaterskom turniru je jednostavno previše.

Zakon i institucije će odraditi svoj posao i utvrditi odgovornost, što u potpunosti poštujemo. No pretvaranje ove situacije u medijsku senzaciju i javno blaćenje čovjeka koji je već pokazao kajanje nanosi nepopravljivu štetu.

Kao njegovi treneri , ne opravdavamo čin, ali čvrsto stojimo iza svog sportaša u ovim teškim trenutcima. Radit ćemo na tome da se ovakve situacije više nikada ne ponove, a ranjenom igraču još jednom želimo brz i uspješan oporavak. 

Jasmin Berisha, Igor Divjanović i Vedran Pereković"

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