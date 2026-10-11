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DOBIO CRVENI

Oglasio se Vinicius: 'Uvijek ja dobivam kartone, sramota...'

Piše Jakov Drobnjak,
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Oglasio se Vinicius: 'Uvijek ja dobivam kartone, sramota...'
Foto: Alejandro Martinez Velez
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Drama u Madridu: Real slomio Villarreal 1-0, a Vinicius zbog povlačenja za kosu dobio crveni i javno se ispričao, a onda opet podigao prašinu

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Real Madrid svladao je Villarreal 1-0 na Santiago Bernabéuu, no utakmicu je obilježilo i isključenje Viniciusa Juniora. Brazilac je pocrvenio u 72. minuti jer je za kosu povukao protivnika, a nakon susreta na Instagramu je komentirao svoju reakciju i poručio da mu je žao što je momčad ostavio s igračem manje.

"Slavlje se nastavlja... Ispričavam se svojoj momčadi i navijačima", napisao je Vinicius, čija je objava bila spoj slavlja zbog pobjede i isprike zbog isključenja u završnici susreta.

Napadač Reala prethodno je zabio pogodak koji se isprva činio kao potvrda vodstva od 2-0. Ipak, sudac je poništio gol nakon što je procijenio da je Brazilac u gužvi prije udarca povukao za kosu Salibu, braniča Villarreala. Vinicius je zbog tog poteza dobio crveni  karton i morao napustiti teren.

Odluka ga je vidno razljutila, što nije skrivao ni prilikom izlaska s travnjaka. Real je tako posljednji dio utakmice morao odigrati s desetoricom, braneći minimalnu prednost koju je u 63. minuti donio Yan Diomande, strijelac jedinog gola na susretu.

Brazilac se nakon toga ponovno oglasio na društvenim mrežama. U Instagram pričama objavio je montažu fotografija s nekoliko utakmica, tvrdeći da njegovi protivnici često prolaze bez kazne za prekršaje nad njim.

"I uvijek je Vinicius taj koji dobiva žute i crvene kartone, kakva sramota", stoji u objavi koju je postavio na Instagram Story.

Foto: Instagram

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Komentari 4
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