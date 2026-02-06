Ogroman interes za Hajdukovu operetu u splitskom HNK! Evo kad se održava pretpremijera

U splitskom HNK danas je predstavljen projekt obnovljene operete Kraljica lopte koju je mladi maestro Ivo Tijardović uprizorio prije točno 100 godina u čast petnaeste obljetnice osnutka Hajduka. Opereta Kraljica lopte jedinstven je spoj splitskog mentaliteta, sportskog entuzijazma i romantične komedije, i nema sumnje da će se svidjeti i mlađim generecijama. Pretpremijera će biti održana 10. veljače.

Kraljica lopte nije samo glazbeno djelo, ona je i povijesni dokument o tome kako je nogomet postao neodvojivi identitet grada Splita, a Hajduk je postao i do danas ostao jedini nogometni kluib koji ima svoju operetu. Nema pouzdanih informacija, ali prema nekim svjedočenjima otac Ive Tijardovića zaslužan je za izgled Hajdukovog grba, kao i za izbor boje Hajdukovog dresa.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Kraljica lopte praizvedena je za rođendan Hajduka prije točno 100. godina na Starom placu pred više od 3.000 gledatelja. a od 11. veljače i premijere će biti na programu HNK Split, tako i na sam rođendan Hajduka 13. veljače.

Dogradonačelnica Matea Dorčić izjavila je...

- Kraljica lopte više je od glazbenog djela koje je mestro Tijardović napravio na prijedlog braće Kaliterna. Split je grad sporta i kulture, koji se jako dobro nadopunjuju i to pokazuje i ova predstava.

Marinka Akrap, članica uprave Hajduka, ističe koliko Split znači "bijelima".

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

- Nama je idućeg tjedna 115. rođendan i kako ga ljepše obilježiti nego na ovaj način. Ovaj prijekt pokazuje koliko je Hajduk vezan za ovaj grad, za ove ljude, za kulturu ovoga grada. Malo modificirani grb koji se ove godina nalazi na članskim iskaznicama prvi put se pojavio i prezentiran je upravo na plakatima Kraljice lopte. Na premijeri će u kazališe doći svi zaposlenici Hajduka, prva momčad, naši dragi gosti...

Božo Župić, intendant HNK Split, pourčio je kako su sve izvedbe zasad rasprodane, zbog čega se planira još desetak predstava za građanstvo u narednim mjesecima.

Redateljica Kristina Grubišin dodala je...

- Rad na opereti bio je veliki izazov i kompoleksan zadatak. Tijardović je napravio više vezija libreta, a nama je bio veliki izazov kako atmosferu s utakmice i stadiona prenijeti na kazališne daske. Tijardović je s ovim djelom bio daleko ispred svog vremena a mi smo se hrabro uhvatili u koštac s tim.

Za kraj, Davor Vuković je ispred HNK poručio kako je Hajduk svoj prvi naslov prvaka osvojio godinu dana nakon praizvedbe opere, pa neka tako bude i ovoga puta.