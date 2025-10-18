Ogroman udarac za Rijeku: Uefa objavila kaznu za Jankovića!

Kad kola krenu nizbrdo, teško ih je zaustaviti - stara je narodna poslovica koja se u ovom trenutku odnosi na Rijeku. Hrvatski prvak loše je ušao u novu sezonu, nalazi se na osmom mjestu prvenstvene ljestvice, a sada im je stigla i kazna za crveni karton Nike Jankovića.

Podsjetimo, riječki ofenzivac je u porazu od Noaha (1-0) dobio direktan crveni karton, a Uefa ga je kaznila s čak tri utakmice neigranja! Velik je to udarac za ambicije Riječana jer će Janković propustiti dvoboje protiv Sparte, Lincoln Red Impsa i AEK-a iz Larnace.

Riječani će tako u nastavak europske sezone morati bez ponajboljeg igrača, a prvi europski ispit već je u četvrtak kada na Rujevicu stiže praška Sparta. Nakon toga čekaju ju protiv Licolna Red Impsa (6. studeni), AEK Larnace (27. studeni), Celja (11. prosinac) i Šahtara (18. prosinac).