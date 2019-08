Oko sokolovo: Luka je zaslužio isključenje zbog novog pravila

Javier Estrada Fernández pokazao je prvi izravan crveni karton u 16-godišnjoj profesionalnoj karijeri Luke Modrića u subotnjoj pobjedi Real Madrida kod Celte Vigo (3-1) na startu nove sezone La Lige.

Španjolski sudac napravio je to nakon korištenja VAR-a jer je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije na aut-liniji nagazio Denisa Suáreza po stražnjem dijelu stopala, promašivši pritom loptu. Vidjelo se da nije imao namjere nagaziti ga, ali Fernández nije imao milosti.

Sudeći prema bivšem sucu Andújaru Oliveru, "oku sokolovu" portala Marca, bio je u pravu.

- Nova su pravila jasna. Start s leđa na ahilovu tetivu izravan je crveni karton. Upravo se to dogodilo između Hrvata i Suáreza - rekao je Oliver.

Nova nogometna pravila odobrio je IFAB, a po njima se svaki start koji nosi visoki rizik ozljede mora kažnjavati izravnim crvenim kartonom neovisno o namjeri.

Trener "kraljevskog kluba" Zinedine Zidane, zadovoljan što je Real Madrid ispred Barcelone na ljestvici španjolskog prvenstva nakon 818 dana, nije htio posebno komentirati odluku suca.

