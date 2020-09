'Okolnosti nisu idealne, ali idemo po pobjedu i playoff'

Modri u srijedu u 19 sati gostuju u Budimpešti protiv Ferencvaroša u trećem pretkolu Lige prvaka. Modri će u slučaju pobjede osigurati Europu, ali Dinamu je sve manje od Lige prvaka neuspjeh.

<p>Pred našim jedinim preostalim predstavnikom u kvalifikacijama <strong>Lige prvaka</strong> <strong>Dinamom</strong> u srijedu u 19 sati je ispit koji <strong>Zoran</strong> <strong>Mamić</strong> mora proći. Dinamo i ove godine ganja Ligu prvaka u kojoj se prošle sezone pokazao kao solidan protivnik svakoj momčadi. Ove sezone naravno oslabljeni u vidu izostanka <strong>Olma</strong> s terena, a <strong>Bjelice</strong> na klupi. </p><p>Na pitanje kakva utakmica ga čeka i je li pogledao snimku utakmice od lani, Mamić je odgovorio iskreno, ali i hrabro:</p><p>- Očekujem tešku utakmicu. Ja sam od prve kvalifikacijske runde rekao što je Dinamov cilj. Mi hoćemo igrati skupine Lige prvaka što znači da sutra moramo pobijediti. To je jedini zadatak koji sam postavio pred momčad - rekao je Mamić pa dodao: </p><p>- Naravno da sam pogledao utakmicu od prošle godine. Bio sam ovdje. Pogledao sam i ostale utakmice koje je Ferencvaroš odigrao u ovom dijelu sezone.</p><p>Dinamo je u ovom prijelaznom roku doveo neke mlade igrače koji su se pokazali odličnim pojačanjima (Jakić, Tolić), a u usporedbi s prošlom sezonom fali 'samo' Dani Olmo.</p><p>- Bilo je promjena, odradili smo nekoliko transfera. Ekipa zasad ide planiranim putem. U dobrom smo stanju i raspoloženju. Kao što Ferencvaroš ima sjajne rezultate iza sebe, tako smo i mi pobijedili i u derbiju što nam je dalo samopouzdanje. Nadam se da ćemo sutra to pretočiti u pobjedu - prokomentirao je Dinamov trener prijelazni rok i stanje u momčadi.</p><p>- Sigurno okolnosti nisu idealne. Jedna utakmica i to u gostima. Ali situacija je takva kakva je, moramo je prihvatiti. Imali smo takvu situaciju i u Rumunjskoj. Ne trebamo se opterećivati s tim što bi bilo kad bi bilo, mi želimo pobijediti i plasirati se u playoff Lige prvaka - zaključio se Mamić.</p><p>Njegova momčad je nakon pressice odradila i posljednji trening uoči sutrašnje utakmice. Prije godinu dana na predivnoj Groupama Areni imali su ogromnu podršku svojih navijača i razbili Mađare 4-0. Nažalost, ovaj put neće biti navijača na tribinama, a za pretpostaviti je da će utakmica biti puno teža i tvrđa za 'modre' nego što je to bio slučaj prošle godine kada su protutnjali Budimpeštom.</p>