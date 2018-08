Đoković oduševio nakon meča: Marine, velik si igrač i čovjek!

Marin Čilić izgubio je tijesan meč od Novaka Đokovića u polufinalu Cincinnatija. Naš tenisač igrao je dobro, ali Đoković je uspio izvući najbolje od sebe kada je bilo najbitnije i izboriti finale s Rogerom Federerom.

Da je veliki sportaš i da cijeni Marina, pokazao je porukom na Twitteru:

- Uvijek je zadovoljstvo i veliki izazov igrati protiv velikog čovjeka i igrača poput tebe. Veliko poštovanje, prijatelju - napisao je srpski tenisač, a Čilić mu je vratio jednakom mjerom:

- Dijelim tvoje misli. Odličan meč danas i velika bitka, prijatelju. Sretno sutra. Hvala ti za ove riječi, respekt.

Always a pleasure and big challenge playing a great person and player @cilic_marin. Big respect to you, my friend.



Uvek je zadovoljstvo i veliki izazova igrati sa sjajnom osobom i igračem. Veliko poštovanje prijatelju. pic.twitter.com/t9JWOdin1d