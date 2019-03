Đoković u krizi? Novak ispao i iz Miamija, koban bio Bautista

Kriza ili samo prolazna faza? Novak Đoković je nakon Indian Wellsa vrlo rano ispao i s još jednog Mastersa 1000. Koban u osmini finala Miamija bio je Roberto Bautista Agut (6-1, 5-7, 3-6) i nanio mu novi šok.

U Indian Wellsu ga je već u drugom kolu pobijedio Kohlschreiber i mnogi se pitaju je li riječ o krizi kakva je Novaka već pogađala tijekom 2017. godine. Osvojio je Nole na početku godine uvjerljivo Australian Open, no onda je došlo do pada.

- On je dobar igrač. Čestitam mu na odličnom povratku u meč. Nisam smio da izgubim ovakav meč. Imao sam mnogo prilika, mnogo propuštenih prilika, a kada toliko šansi ne iskoristiš završi se ovako kako se završilo

No, mnogi stručnjaci misle kako nije riječ o nikakvoj krizi već samo o tempiranju forme za zemljani dio sezone kako bi bio konkurentan Rafaelu Nadalu koji već godinama suvereno vlada Roland Garrosom. Svi su svjesni, pa tako i sam Novak, da je on polako stigao u godine u kojem više ne može biti onako dominantan na svakom turniru kao prethodnih godina, naročito još kad se pojavila generacija mladih tenisača koji se polako približavaju svjetskom vrhu.

Đoković je nakon Australian Opena napravio malu pauzu kako bi se odmorio, te je odigrao samo dva turnira, upravo ova dva s kojih je vrlo rano ispao.

- Nije prvi put da rano izgubim na prva dva Mastersa. Tako je u ove dvije posljednje sezone. Definitivno ću morati da razmislim kako ću se pripremiti sljedeće godine za Indian Wells i Miami - rekao je Novak nakon još jednog poraza u nizu.

Mnogi su se pribojali kako bi se mogla ponoviti 2017. kada je Đoković bio neprepoznatljiv na terenu, no i sam je priznao da je imao mentalnih problema koji mu nisu dopustili da se skoncentrira na tenis. Kritizirali su ga da je pao u formi zbog veganske prehrane, da je za njegove poraze kriv kontroverzni Španjolac Pepe Imaz koji je bio mentalni trener obitelji Đoković i vjeruje u nadnaravnu energiju. Uz to sve pojavile su se i glasine da je Novak varao ženu. No on je to sve prebrodio, pronašao novi smisao života, kako je sam rekao, i rezultati na terenu su se vidjeli.

Čini se da ovaj put o tome nije riječ te bi Đoković ubrzo opet mogao osvajati trofeje.